"Düşmanımız sömürgeciliktir, açgözlülüktür, hırsızlıktır...Katledilmiş çocukları, açlıktan ölen bebekleri, feryat eden anneleri, ailesini enkaz altından çıkarmak için çıplak elleriyle çabalayan babaları görüp deABD'li ünlü aktris Susan Sarandon'un Filistin'e destek konuşmasından bu sözler...

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dair şüphelerinizve eleştirileriniz olabilir, anlarım.Ama unutmayın ki, bu çocuklarbu direnişi gerçekleştiriyorlar.O bakımdan hepsine "helal olsun!" Geçen gün izledim. Üniversitelerden birinin bağlı bulunduğu şehrin yöneticileri protesto alanına gelip "Buna daha fazla izin vermeyeceğiz, artık agresif olacağız" dediler. Gençlersloganları atmaya başlayınca şehrin ileri gelenlerinden bir hanım mikrofonu alıp çıldırmış gibi bağırmaya başladı: "Bizler İsrail'i kutsuyoruz;İsrail'i kutlu görenler bizdendir."

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Biliyorum...diyenlerçok.Şimdi özellikle siyasetçi veya "halkla ilişkilerci" iseniz dikkatle okuyun, derim...Doğru, antik Yunan filozofları bile kuşak farkından şikâyet etmiştir. Ancak şu an çok farklı bir noktadayız...budönüşümün yeni kuşaklarda yol açacağıfarkları anlamazsanız, hiçbir şeyi kavrayamazsınız.İnsanın biyolojik bedenine "dijital, teknolojik beden" eklendi; bugünün 40'lı yaşları iki kuşak sonrasına bir tür "mağara adamı" gibi görünebilir; şakası yok!Ve bugünün insanıiçinde soluk alarak yaşayabiliyor; yanienformasyondan oluşan bir atmosferiçinde yaşayabiliyor.Sonuç?Babadan kalma hayata devam etmekte ısrarcı olabilirsiniz ama gençlerden bunu beklemek umarsız bir çaba...

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Sonuç?Zehirleniyoruz.Hayatta kalma şansımız var mı?

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Mevsim geldi; herkes tatil günlerini iple çekiyor.Nasıl mı?Mesai saatlerini zehir ederek...Ve iyi etkisi dozaj artırımlarına rağmen azaldıkça azalıyor.