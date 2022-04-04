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HAŞMET BABAOĞLU
Bu yeşil, yeşil midir?

Bu yeşil, yeşil midir?

04.04.2022, Pazartesi
Yazacağım...
Ama biliyorum, "oyun bozan, çıkıntı" diyecek bazıları...
Hatta belki sosyal medya üzerinden sözümün yayılması (tıpkı pandemi sırasında ve gözüm kapalı Ukrayna şakşakçılığı yapmadığım için şimdi olduğu gibi) engellenecek.

***

Olay şu...
Bir...
Global karar verildi; pazar oluşturuldu ve artık geri dönüşü yok:
Önce dizeller olmak üzere fosil yakıt kullanan vasıtalar yavaş yavaş sahneden çekilecek, yerlerini elektrikliler alacak.
İki...
Bu dönüşüm "yeşil çözüm" olarak lanse ediliyor. Peki çevreci mi? İşte orası fena halde şüpheli.
Çevre üzerine kitaplarıyla tanınan araştırmacı Pedro P. Terrados'un deyişiyle "Gözlerimizin önüne yeni yeşil bir perde çekiliyor. Bu araçların bataryalarını çalıştıracak nikel, lityum, kobalt ve koltan için doğada kalmış son el değmemiş araziler harıl harıl kazılıyor. Maden arazileri için yapılacak kanlı savaşların eşiğindeyiz."
Bu gerçekler Batı'da çok yazılıp çizilmeye başlandı ama biz nedense ilgilenmiyoruz.

***

İş, Terrados'un söylediğinden daha geniş boyutta, çünkü "çevre" muazzam bir ilişkiler ağı; öyle iklim deyip geçilemiyor.
Ne var ki, dünya kamuoyu haplanmış gibi...
Kritik nokta şu...
Herkesi iklim değişimiyle korkuttular.
Havaya salınan karbon miktarına dikkat etmeye yönelttiler; kimse fark etmeden "çevre sorunu"nu çöpe attılar.
(Özellikle hayatlarının her yanı karbon salan zengin kesimlerde bu konuyu hastalıklı bir obsesyona çevirmiş tipler görüyorum, gülünç!)
Tükenmiş iki kalem pilini nereye bırakacağını bilemeyen çevreci tiplerin bu araçların bozuk/tükenmiş/hasarlı bataryalarının ne yapılacağını hiç akıllarına getirmemeleri, garip değil mi?

***

Elektrikli araç havaya sıfır karbon salıyor.
Bu doğru! Alkışlayalım hadi...
Ancak bir dakika!
Hem aracın yapımı, hem de bir yerden bir yere gidebilmesi için atmosfere saldığı karbon miktarından söz eden var mı? Cızzz...
Oysa elektrikli aracın üretimi için harcanan karbon miktarı fosil yakıtlı aracın saldığından en az iki buçuk misli daha yüksek.
Komediye bakar mısınız?
Mesela Çin, bu araçlara elektrik yetiştirmek için kömür yakarak havayı kirletiyor.
Peki sonunda ne olacak?
Onu da ilerde anlatacağım.

***


AYNA
Ya dünyada vefa yokmuş ya da bu zamanda herkes vefasız. Ok atma ilmini benden öğrenip de bana ok doğrultan çok insan gördüm. ŞİRAZLI SADİ

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