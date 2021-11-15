Biliyoruz, biliyorsunuz, biliyorlar...İşte bu çerçevede bizim tek davamız var: Türkiye.BizimKalbimiz coşkuyla çarpıyorsa da, fena halde ağrıyorsa da bilin ki, bundandır.Şu köşede ne anlatmaya çalışıyorsak...Konusu ister mahallemizden olsun, ister yeryüzünün ücra bir köşesinden, sözün ucunun bağlandığı, derdin düğümlendiği yer Türkiye'dir.

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Artık hangi ideoloji, hangi parti, hangi cemaat sorularını geçelim...Bize bir şey anlatmaya çalışanlara "" görünmekten korkmadan şöyle soralım...den, ""dan, ""tan yanaymış havasını bırak ve söyle...Bu çabaya destek olacak mısın, yoksa mırın kırın etmeye devam mı edeceksin? (Bakın bu son soru, siyasette, mahallede, iş yerinde, her yerde turnusol kağıdı gibi iş görür, görüyor, görecek...)

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Biliyorum, biliyorsunuz, biliyorlar...Dünyaya pandemiyle uygulanan şokun sarsıcı etkilerini tek tek bütün ülkeler ve biz de yaşayacağız.Yerel ve global enflasyon tehlikeli bir yükseliş grafiği izliyor.Bana kalırsa...Yol yakınken, kur politikamız da revize edilmeli.hareket etmek vebunu dosta düşmana göstermek zamanıdır...

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Kolay zamanlar olduğu gibi zor zamanlar da var.

Olur ya...

Bir an gelir...

Şu küreselci uğursuzlar belki dünyayı yakar.

Ama taş yeriz, zehir içeriz...

Yine de dünyayı yakanların ve onların içimizdeki piyonlarının eline bu ülkeyi bırakmayız.

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NOT DEFTERİ

Aslan, her şeyden önce kendini ormanların başı olarak bilir. Buna inanır ve bunda samimidir. İlkin aslan olmalı; bunun için de aslan olduğuna inanmalı, aslanın yuva şartlarını kurmalı, aslanın eğitim sistemlerini benimsemeli; çocukları aslan sütü olan "hakikat"le beslemelidir. (SEZAİ KARAKOÇ)