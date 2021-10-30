, sonra "Hanisohbet edecektik, beni susturdun!"diye söylenmekfayda etmez...İngilizlerin ünlükulübü, bazı taraftarlardertliymiş;"Böyle olmasını istemiyorduk" diyorlarmış.Tabii eski patron İngiliz milyarderken,sorun yok diye düşünüyorlardı.Paranın para, patronun patron, patronlararasında alışverişin işin doğası olduğunuunutmuşlardı.Prens Selman öyle transferler yapar ki,şimdi ağlaşan taraftarlar ateşli Suudisavunucusu olup çıkarlar.

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Para konuşursa dedim ya, aklıma geldi.İçinde oteller, restoranlar, iş merkezleri, daireler bulunuyor.şöyle anlatıyor "Mitomani" adlı kitabında: "Yolu Shard'dan geçen Arap şeyhlerinin, Rus oligarkların, Amerikalı CEO'ların, birbirlerini ve emirlerini bekleyen Polonyalı resepsiyon görevlisini anlamamaları hiç önemli değil. Para onlar adına konuşur."

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Facebookadını değiştirdiğini açıklıyor. Metaversedünyasına (yani bir tür çok boyutlusanal gerçekliğe) geçiş olarak adını"Meta" koyuyor. Bizim dijital teknolojidergilerimize ise okurlardanyorumlar geliyor:

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Eski günlerdeki gibi sinemaya gittim geçtiğimiz günlerde. Hele film öncesi Beyoğlu çevresinde turlamak pek iyi geldi.Biri aylardır vizyona girmesi beklenendu. Çok etkileyici elbette. Üzerine söylenecek, yazılacak çok şey var, yazarım... Diğeri çok farklı bir film. Türk, İspanyol, Fransız ortak yapımı bir İspanyol filmi. Boğaziçi Film Festivali'nde gösterildi: AdıHiç profesyonel oyuncu kullanılmadan çekilmiş çok değerli bir çalışma.

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Notlarıma futbolla başladım. O halde şu notu düşmek de boynumun borcu. Nihayet, biri yazmalı dediğim bir kitap masamda:Meraklısı'in bu çalışmasını mutlaka edinmeli. Dikkat! Vadi Yayınları'ndan çıkan kitap asla tribünlere oynamıyor!