Üç soru...Navalni ülkesi Rusya'ya döndü mü, gönderildi mi?Brett McGurk'ün ABD'nin Ortadoğu (ve Kuzey Afrika'dan) sorumlu koordinatörü yapılması bazılarının iddia ettiği gibi "Türkiye'ye açık mesaj" niteliği mi taşıyor?Yoğun gündemde kaynadı gitti ama Biden'ın koltuğa oturduktan sonraki ilk konuşmasında lafı "açlık" konusuna getirmesi (geçim sıkıntısı, yoksulluk falan değil, dümdüz açlık) sıradan güncel bir açıklama mıydı?Bu sorulara bakıp bir soru daha eklenebilir:

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Zehirlenme sonrası iyileşince Almanya'da kalan Rus muhalif politikacıönce sosyal medyaya "Ülkemi çok özledim" mesajları geçti ve hemen arkasından Moskova'ya döndü.Tabii şunu unutmayın...Navalni döndü, tutuklandı.Üç gün sonrateamüllerin dışınaçıkarak Putin'i hedef aldı.Hemen ardından da Rusya'da sokaklar karıştı.Gelen haberlere bakılırsa, cılız da olsa, işaretler bir tür ""in zorlanacağını gösteriyor.En azından Putin için kalıcı bir baş ağrısı ortamı oluşturulduğu ortada...Hem de hızla...

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Gelelim...Zamanında Bush'un ve Obama'nın Suriye'deki eli kolu...YPG'nin dostu, PKK türevlerinin hamisi'e...Örgütü silahlandıran ve ona uluslararası platformlarda "terörist" olarak tanınmasını önlemek için "SDG" gibi kılıflar bulan, DEAŞ'ın palazlanmasında rolü olduğundan şüphelenilen bu ilginç diplomat yeniden görevde.Trump'ın ABD askerlerini bölgeden çekme kararı üzerine Aralık 2018'de görevinden istifa eden McGurk giderayak "" demişti.Şimdi üç günlük tabloya bakalım...Ayrıca bir yoruma gerek var mı?

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Eski tip gazeteciler "Biden hızlı başladı" gibi manşetler atmayı severler.Bu kez belki "diye bir manşet atmak gerek.Teyakkuz zamanlarındayız.Ha,ne diyeceksiniz...O soruyu böcek yemenin serbest bırakılması kararı ve Gates'in bir de dev "toprak ağası" kimliğiyle karşımıza çıkmasıyla birlikte okuyun...Çok şeyi anlayacaksınız.