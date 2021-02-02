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HAŞMET BABAOĞLU
Bütün bunlar tesadüf mü?

Bütün bunlar tesadüf mü?

02.02.2021, Salı
Üç soru...
Bir... Navalni ülkesi Rusya'ya döndü mü, gönderildi mi?
İki... Brett McGurk'ün ABD'nin Ortadoğu (ve Kuzey Afrika'dan) sorumlu koordinatörü yapılması bazılarının iddia ettiği gibi "Türkiye'ye açık mesaj" niteliği mi taşıyor?
Üç... Yoğun gündemde kaynadı gitti ama Biden'ın koltuğa oturduktan sonraki ilk konuşmasında lafı "açlık" konusuna getirmesi (geçim sıkıntısı, yoksulluk falan değil, dümdüz açlık) sıradan güncel bir açıklama mıydı?
Bu sorulara bakıp bir soru daha eklenebilir: Ne yani bütün bunlar tesadüf mü?

***

Zehirlenme sonrası iyileşince Almanya'da kalan Rus muhalif politikacı Navalni önce sosyal medyaya "Ülkemi çok özledim" mesajları geçti ve hemen arkasından Moskova'ya döndü.
Tabii şunu unutmayın...
Bütün bunlar ABD'de 6 Ocak'ta rüzgâr döndükten sonra oluyordu.
Navalni döndü, tutuklandı.
Üç gün sonra Biden yemin töreni konuşmasında teamüllerin dışına çıkarak Putin'i hedef aldı.
Hemen ardından da Rusya'da sokaklar karıştı.
Gelen haberlere bakılırsa, cılız da olsa, işaretler bir tür "turuncu devrim"in zorlanacağını gösteriyor.
En azından Putin için kalıcı bir baş ağrısı ortamı oluşturulduğu ortada...
Hem de hızla...

***

Gelelim...
Zamanında Bush'un ve Obama'nın Suriye'deki eli kolu...
YPG'nin dostu, PKK türevlerinin hamisi Brett McGurk'e...
Örgütü silahlandıran ve ona uluslararası platformlarda "terörist" olarak tanınmasını önlemek için "SDG" gibi kılıflar bulan, DEAŞ'ın palazlanmasında rolü olduğundan şüphelenilen bu ilginç diplomat yeniden görevde.
Trump'ın ABD askerlerini bölgeden çekme kararı üzerine Aralık 2018'de görevinden istifa eden McGurk giderayak "Türkiye, Suriye'den çekilmeli" demişti.
Şimdi üç günlük tabloya bakalım...
Kuzey Suriye'de Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerde, Azez'de, Afrin'de, El Bab'da bombalı saldırılar başladı.
Ayrıca bir yoruma gerek var mı?

***

Eski tip gazeteciler "Biden hızlı başladı" gibi manşetler atmayı severler.
Bu kez belki "Biden pis başladı" diye bir manşet atmak gerek.
Teyakkuz zamanlarındayız.
Ha, üçüncü sorunun cevabı ne diyeceksiniz...
O soruyu böcek yemenin serbest bırakılması kararı ve Gates'in bir de dev "toprak ağası" kimliğiyle karşımıza çıkmasıyla birlikte okuyun...
Çok şeyi anlayacaksınız.
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