Babaannelerimiz gibi değiliz...Davranış kalıplarımız çok farklılaştı.Sosyal adap ve ölçü anlayışımız koptu gitti.Hele genç kuşaklar...Malum bugünün insanlarıayarlılar.Toplumsal bir sıkıntıdan paçayı tek başımıza sıyırdıklarında, sıkıntıyı arkalarında bıraktıklarını sanıyorlar.Oysa...Öyle zamanlar olur ki, "" dediğimizde, "" kaybeder!Artık bu gerçeği anlamak ve kendimize çeki düzen vermek zamanıdır.

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Anlamışsınızdır...Bugün biraz salgın ortamında gündelik hayattan veden söz etmek istiyorum.Dört gün aradan sonra oturduğum yere yakın dev süpermarkete uğradım.Kocası 9'luk paketi arabaya atınca ona "varken, niye 16'lık almıyorsun?" diye söylenen kadınlar falan...Birkaç gün önceki alışverişleri tükenmediğine göre bu insanlar ne yapmaktaydılar?Cevap açık...Panik duygularına ve felaket beklentilerine yenilmişlerdi.

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Bu manzara karşısında...ciddi ciddidertleniyordum ki...Sabah Los Angeles'tan gönderilen bir videoyu hatırladım ve moralim düzeldi.Şükür ki, bizde birbirinin elinden paketleri kapmak için kavga edenler ve market dışında yüzlerce metrelik kuyruklar yok!demeyi bilmek ve bunu iliklerine kadar hissetmek çok başka bir şey...Ama davranışlarımız büyük ölçüde globalleşti.Duygusal tepkilerimiz (diziler, filmler, medya marifetiyle) tek tipleşti.Mesela sıkıntı ihtimali azıcık burnunu gösterse...İlk iş olarak markete koşuyor ve ihtiyaç malzemesi stoklamaya kalkıyoruz.

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fazlafazla satın almak, "" duygusunuparça parça azaltmakdemektir...Davranışlarımızı haklı kılacak bin türlü bahane buluruz ama bu gerçeğin üzerini örtemeyiz.Başka konular da var ya, bu seferlik açmayayım...Ama arkadaş, "deyip ıslık çalmak hiç bize yakışıyormu?