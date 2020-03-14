Ders gibi günler...tıp okuyan bir öğrencinin çektiğivideoyu izledim. İtalya'datek tek kişilerin yaptığı hataları berrakbiçimde anlatıyordu.İlk başta paniğe kapılanlarDelikanlıihtiyacı olduğundamarket market içmesuyu aramış, çünkübirkaç saat içindemarketlerden kolilerceiçme suyu alınmış... Bir devurguluyor ki, önemli:"Gençler nasılsa 60 yaşın altındakilerhastalığı kolay atlatıyor diye ilk üç haftayıdışarıda eğlence içinde geçirdilerama bu gençlerin anne babaları, akrabalarınahastalık bulaştırdı."

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Ölüm gitgide birya, kişisel bir(kötü beslenme, bozuk moral, genetik izlere karşı dikkatsizlik, trafik kurallarına uymamak, sigara kullanmak, vd.) dönüştürülmüştü. Filmler, diziler, popüler kültür egzersizleri sayesinde ölümün asla üstesinden gelinemeyeceği gerçeğiyle yüzleşmiyor, tersine onu bir tür gizem ve sessizlik örtüsü altına saklıyorduk. Modern insan bütün bunları "bilimsel gerçek" sanacak kadar sersemleştirildi. Şimdi koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla "" düşünmeye itiliyoruz. Ölüm artık ""ndan geliyor. Şu sıralarda hijyen diye anlatılan şeye durup bir bakın, "anlamını taşıyor; başkalarıyla yakınlaşmak kötüleniyor... Bu nedir?sürüklenmektir. Belki sürüklenmiyoruz da, sürüklüyorlar. Bir plan dahilinde...

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çokzorlayıcı bir sınav olacak koronalı günler...Kitap okumaktan vazgeçtim, birfilmi başından sonuna kadar dikkatidağılmadan izleyemeyenler için evdegünlerce, haftalarca oturmak zorundakalmak nasıl zor bir sınav olacak.

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2035'te bir virüs salgınıyla kıyameti yaşayan dünyayı anlatanfilmini bir daha izledim. Bilim kurulu virüsün kaynağını bulmak için görevlendireceği filmin kahramanı karaktere şöyle bir açıklama yapıyor: "" Dengesiz tipler ha? Kim onlar?