Belaları unutup geçmek bazen ilaç gibi gelir.Ya da bazen yaşadıklarımızın üzeri örtülür veya öyle şeyleri hatırlamaya zorlanırız ki, gerisi unutulur, unutturulur.da kişisel hafızalarımızgibi şekillenir.Mesela'nı bilmeyen, duymayan var mıdır? Yoktur. Yalan yanlış da olsa ilkokuldan beri zihnimize çakılmıştır.Ama son günlerde çevremde soruyorum; savaşın bitimine doğru çıkan ve

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Tabloyu şöyle açayım...Birinci Dünya Savaşı'nda yaklaşık 10 milyon kişinin öldüğü biliniyor.Fakat 1918 yılının ilkbaharında patlak veren salgının 18 ay gibi bir süre içinde ölümüne yol açtığı insan sayısı konusunda kafalar karışık.Her halükarda kıyamet gibi bir şey...Hakiki yıkım.Cevap net. Hayır!Bir tür "" bu!Oysa savaşı bize anlatıldığı gibi şu ülkenin yenilgisi, bu toprakların işgali değil, aslında İspanyol gribi bitirdi.

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Bugün domuz gribi denilen virüsün hemen hemen aynısı İspanyol gribine yol açmış.Ancak virüsün ayrıntıları ve salgının nedeni hala açık seçik olarak anlaşılmış değil.Şuraya da dikkat etmeli;ama savaşın hâkim olduğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya'da insanları kırmış geçirmiş!Derler ki, virüs Avrupa'ya geldiğinde, büyük bir salgına yol açacağı ilk orada anlaşıldığı için adına İspanyol gribi denmiş.Osmanlının kayıpları tam olarak bilinmiyor ama İstanbul'daki ölümlerin 6 bin civarında olduğu kaydedilmiş.Başka yerlere göre "" geçmiş sanki.

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Microsoft'un kurucusuiki yıl önce kalkıp "" demişti, malum.Şunu da söylemişti de, konuşmanın o bölümünden pek hoşlanılmadığından medyada yer bulmuyor: "Eski salgınlar, bu türolaylara karşı insanlık çokhazırlıksız."Tam burada durup yutkunsakmı?Sanırım,, hatırlama zamanıdır.Öyle bir dünya ve çağdayız artık!