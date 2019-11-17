Kuş yumurtadan çıkmak için savaş veriyor. Yumurta dünyadır. Doğmak isteyen, bir dünyayı yok eder. (/ Demian)

***

Kendi kendini aldatmak, başkalarını kandırmak kadar basit değildir ve insan kendi içindeki adaletten ürkmeye başlar. (/ Fatih- Harbiye)

***

Alışkanlık, en iyi adamı bile şiddetli biçimde kabalaştırır ve aptallaştırır. (/ Ölüler Evinden Anılar)

***

Her zaman şöyle düşünmelisiniz: En büyük sabrı kendime göstermeliyim. (/ Aşk Aptallığı)

***

Artık kimse kimsenin kendine kurduğu kimliğe inanmıyor. Şimdilerde herkes sahte geliyor bana... Bir zamanlar hakiki bir özleri varmış da, sonra onu fırlatıp atmış, yerine çekici ama kof bir hikaye koymuş gibiler. (/ Girlfriend in a Coma)

***

Bir markette çalışırken, insanların orada çalışanları aşağılayan gözlerle bakışına sık rastlanır. Aşağılayarak bakan insanların yüzlerini görmeyi severim. İnsan böyle bir şey işte, derim (/ Kasiyer)

***

Sessizlik ne bir başkaldırıdır ne de hoşnutluktur. Çoğu zaman endişedir. (/ Sellout)

***

Anlam, her zaman mutsuzdur. (/ Kusursuz Cinayet)

***

Her şeyin iyi bir yanı vardır; yuvaya dönmektir ölmek, başka bir şey değil. (/ Üç Atış Yirmi Beş)

***

"Bu vücutların içinde ne işimiz var?" dedi yanımdaki yatağa uzanmaya hazırlanan adam. "Belki içlerinde yolculuk ediyoruz" dedim. Birkaç dakikalığına uykuya dalmıştım. Çok yorgundum. "Ne dediniz?" diye sordu. "Vücutlarımız diyordum" dedim; "belki valiz gibiler, içlerinde kendimizi taşıyoruz." (/ Hindistan'a Gece Müziği)

***

Geceleyin korkağın ruhu vücudundan ayrılır. Geceleyin kurşuni köpeklerin uyuyan insanlardan sürünerek çıktığını gördüm. (/ Tüylü Yılan)

***

Büyükannem ne zaman yatakta kitap okuduğumu görse, "bırak şunu, kitaplar tehlikelidir" derdi. Yıllarca bunu onun cehaletine verdim ama zaman büyükannemin bilgeliğini kanıtladı. (/ Kağıt Ev)