olacak şey değil... Yaşları45 ile 60 arası dört kardeşsiyanürle intihar ettilerve gördük ki, olayın sebebihakkında herkesin bilgisiolmasa da bir fikri, iddiası,hatta kesin bir yargısı varmış.Resmen ortalık karıştı.Yok, sebep alkolmüş, yoksullukmuş,aslında cinayetmişvs. Emniyetten gelen bilgilerbunları yalanlıyor ama dinleyenkim? Ama kimse kardeşlerinve anne öldükten sonra ruhsalsağlıksızlığın büyüme ihtimalini görmekistemiyor. Bana sorarsanız, sanki hissettiğimizbir gerçekle yüzleşmek istemiyormuşgibi iddialaşıyoruz.yen içinde kalıp kangrene dönüşen kırıkkollarla,gerçeğiylehesaplaşmaktan korkuyoruz sanki...

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Benim gençliğimde eski İstanbul ailelerinin problemiydi. Yetişkin çocuklar evlenmez, evden ayrılmaz, anne veya babalarının yanında biraz hasta bakıcı biraz çocuk kalarak yaşamayı sürdürürlerdi. Rantiye düzenleri bozulup maddi imkanlar tükendikçe ruhsal durumları da bozulurdu. Elbettebir dokuydu bu... Şimdi dikkatimi çekiyor. Bu tür aileler bütün toplumsal kesimlere yayılıyor.

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Uzatmadan söylemek istediğim şu: Çocuklarını hayata dahil olmaya zorlamayan, onlara koca adam veya kadın olduklarında bileyapmayı sürdüren ve "" diye düşünen ebeveynler yanlış yapıyor. Halil Cibran'ın "Ermiş'indeki sözleri hatırlatmak isterim:. Yayı çekmek gerekir.

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Bir de şu "" klişesini aşsakçok faydalı olacak. Koskoca gazetecilerinbile bu klişeye başvurması kabul edilemez.Net söyleyeyim:

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Lafı kederli alandan çıkartıp keyifli bir konuya sürüklemek isiyorum ama... bu notum da tatsız. Devamlı okurlarım bilir,. Tabii halka şekli verilip üzerine susam atılmış her hamur simit değil. Bu bakımdan tabelasında "unlu mamuller" vesaire yazanistiyorum. Simit diye sattıkları şeylerden utanmalılar.