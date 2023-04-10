Listelerde son durum

Ben bu yazıyı yazarken listeler netlik kazanmıştı. Parti teşkilatlarından gelen ilk yorumlara dayanarak da kapsamlı bir değerlendirme yapmak pek mümkün değil. Ancak görebildiğim kadarıyla AK Parti'de üç dönem kuralı uygulanmış ve vekil listelerinde ciddi bir yenilemeye gidilecek gibi. Zaten MHP de kendi listesini günler öncesinden açıkladığı için Cumhur İttifakı'nın listesi pek tartışmalı değildi.

İyi Parti'nin kendi içerisinde çeşitli sıkıntılar yaşansa da bunlar bireysel düzeyde kaldı. İyi Parti müttefiklerine milletvekilliği vermeyeceğini önceden söylediği için tartışmalı bir sürecin içine girmedi. İçeride büyük oranda bireysel kırılmalar görüyoruz. Mesela Aytun Çıray İzmir'de gösterildiği sıradan memnun olmasa gerek adaylıktan çekildiğini duyurdu. Hem de ilginç bir not düşerek. Bundan sonra Kılıçdaroğlu için ve oyları baraj altına düşen partisi için çalışmaya devam edecekmiş. Böylelikle ilk kez bir İyi Partili'nin dilinden baraj sorunu ifadesini duymuş olduk.

Ben bunun şaka falan değil gerçekten yakın bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Eğer Muharrem İnce sağlam bir performans gösterebilirse İyi Parti'den kendisine akan oyların sayısını artırabilirse ve Meral Akşener de aşırı tepkilere dayalı tuhaf görüntüler vermeye devam devam ederse İyi Parti gerçekten yüzde 7'nin altında oy oranlarına düşebilir.

Ama asıl sıkıntı CHP'de. CHP Parti Meclisi'ni bile toplayamayacak hale geldi. Nasıl oluyor, neden kaynaklanıyor bilemiyorum ama toplantıyı dört kere ertelediler ve en son sabah 7'de karar kıldılar. Bu esnada dışarıya sızan kulis bilgilerine göre partililer arasında genel merkezde küfürler ve yumruklar havada uçuşmuş. Burada da kişisel sorunların olduğunu düşünebiliriz. Ancak CHP'de bir de müttefiklerin listelere sokulması sancısı var. Henüz tam rakamlar elimizde yok ama CHP'nin bu partilere ederinden fazla sayıda vekil vereceği görünüyor. Kılıçdaroğlu müttefiklerini kaybetmektense diyeti partinin içindekilere ödetme yolunu seçmiş gibi. Çünkü müttefikleri kontrol etmek partiyi kontrol etmeye oranla biraz daha zor görünüyor. Partide istediği tasfiyeyi yapmanın pek bir bedeli olmadığı için o taraf yönelecek gibi.

Kılıçdaroğlu kendi adaylığı için CHP'nin vekil sayılarını feda edebileceğini düşünüyor. Önemli isimlere de muhtemelen bakanlık mesajı veriyordur ama kimse için bu işlerin bir garantisi yok. Listeler tam netleşince daha ayrıntılı ve daha doğru yorumlamak mümkün olacaktır.

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