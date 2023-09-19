Tesla fabrikası otomobil endüstrisine katkı sağlar

BM Zirvesi etrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını New York'tan aktarmaya devam edelim. Erdoğan, pazar günü de yoğun bir mesai ortaya koydu. Bu mesaide ilk görüşme Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile yapıldı. Türkevi'nde gerçekleşen kabulde iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolardan 5 milyar dolara çıkarılması konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Orta Koridor'un hayata geçirilebilmesi için Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun süratle işlerlik kazanması gerektiğini dile getirdi. Görüşmede FETÖ ile mücadele de önemli bir yer tutmuş gibi görünüyor. FETÖ'nün Gürcistan'daki okulları kapatılmış ve mal varlıklarına el konulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu vesileyle Gürcistan yönetimini de tebrik etti.

Bu görüşmeler içinde en ilgi çekeni Elon Musk'la yapılanıydı. Musk ilginç kişiliğiyle ve başarılarıyla teknoloji dünyasının olduğu kadar medyanın da ilgi gösterdiği bir kişi. Türkevi'ne geldiğine hem medyanın hem de çevredeki insanların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Toplantıya kucağında çocuğuyla gelen Musk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la uzun bir toplantı gerçekleştirdi.

Bildiğiniz gibi Musk daha önce de Erdoğan'la görüşmeler yapmıştı ve aralarında kişisel bir dostluk da gelişmiş gibi görünüyor. Erdoğan, Musk'ı İzmir'de düzenlenecek olan Teknofest'e davet etmiş. Türkiye'nin uzay çalışmaları için de SpaceX firmasıyla yapılabilecek işbirliği imkânları ele alınmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zekâ Strateji'nden bahsetmiş.

Bildiğiniz gibi Tesla artık Türkiye pazarına girdi. Toplantıda Tesla'nın yedinci fabrikasının Türkiye'de açılaması ihtimali de konuşulmuş. Tesla altıncı fabrikasını Almanya'da açmıştı. Bu nedenle yedinci fabrikayı Türkiye'ye açma ihtimalinin zayıf olabileceğini söyleyenler var. Ancak ihtimal dışı da değil. Tesla büyümeye devam ediyor ve Türkiye onlar için hem iyi bir pazar hem de önemli bir lojistik merkez olma şansına sahip.

Gerçi bazı uzmanlar Togg ile Tesla arasında bir rekabet ihtimalini değerlendiriyor ve Togg'un pazar başarısını artırmak için Tesla'nın geç bir dönemde girmesinin daha iyi olacağını söylüyor. Ama Tesla, Türkiye'ye zaten girdi. Fabrikası da gelse hiç fena olmaz. Hem elektrikli otomobil endüstrisinin gelişmesine katkı sunar hem de ülke altyapısının bu teknolojiye hazırlanmasını hızlandırabilir. Togg'un Türkiye içinde talep sıkıntısı çekeceğini düşünmüyorum. Aksine ilk dönemde asıl mesele bu taleplere yetişmekte olacak. O nedenle Tesla fabrikasının açılma ihtimali şahsen beni heyecanlandırdı.

Türkiye yaşadığımız yeni dönemin en yakın takipçilerinden biri haline geldi. Sanayi devrimini kaçıran bu toplum inşallah bu sayede bilgi çağını yakalayabilir. Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi'ni tam da bu nedenle önemsemeliyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta bunu dile getirmesi boşuna değil. Türkiye Yüzyılı'nı gerçekten inşa edeceksek bu teknoloji meselesi en az siyaset ve ekonomi kadar önemli.

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