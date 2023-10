Terörün farklı yöntemleri

Son yıllarda terör can çekişiyor. Ancak bir yönüyle de her zaman teröre karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini hatırlatıyor. Ankara'daki terör saldırısı tam da buna örnektir.

Güvenlik güçlerimiz 2015 yazından bu yana teröre soluk aldırmadı. Terörle mücadelede tarihimizin en başarılı dönemini yaşıyoruz. Savunma sanayiindeki teknolojik gelişmeler, uluslararası ortamın fırsata çevrilmiş olması, siyasi iradenin kararlılığı ve güvenlik güçlerinin azimli mücadelesi bu başarıyı getiren başlıca faktörler olarak sıralanabilir.

Başta insansız hava araçlarımız olmak üzere Türk silah ve mühimmatları güvenlik güçlerimizin elini rahatlatıyor.

Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgemizde yürüttüğümüz diplomasi, sınır ötesi harekâtların yolunu açıyor. Böylece terörle mücadelede sınır ötesinde konuşlanmak mümkün oluyor.

Ülke içinde örgütlü terörist faaliyetler sonlandırıldığı gibi teröristlerin sınırdan geçişi de engellenebiliyor. İşte bu nedenle örgütün faaliyetleri yalnızca kendini hatırlatmak kabilinden oluyor.

Ancak son zamanlarda gerçekleştirilen tek tük saldırılara bakarsanız örgütün de kendini bu yeni şartlara göre hazırlamaya çalıştığını görürsünüz.

Bazı eylemlerde etnik anlamda devşirilmiş teröristler kullanılıyor. Ya parayla ya eğitimle ya da terör örgütleri arası anlaşmalarla devşirilen bu teröristleri daha fazla görmeye başladık.

Artık PKK doksanlı yıllarda olduğu gibi yüzer kişilik gruplarla mesela Yüksekova'ya saldıramıyor. Onun yerine tekil bombalama ve intihar eylemleri gibi işlere girişiyor. Bunun için de örgütün silahlı kanadından çok istihbarat kanadına hız verilmiş gibi duruyor.

"Kıra dayalı gerilla" dedikleri yöntemi çoktan terk etmek zorunda kalmışlardı. Şehir yapılanmasını denediler, o da başarısızlığı uğradı. Şimdi ellerinde kalan tek yöntem, bu tür derin yapılanmalar.

İşte bu nedenle MİT ve Emniyet'in önceki gün örgütün istihbarat yapılanmasına yaptığı operasyonu çok önemli buluyorum. Yaklaşık 10 ay boyunca izlenen örgüt mensuplarından 90'ı gözaltına alındı. Önümüzdeki dönemde buna daha da ağırlık verileceğini tahmin ediyorum. Zira an itibarıyla örgütün elinde kalan tek yöntem bu gibi görünüyor.

