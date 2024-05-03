"Artık "Öyle-böyle" yok; her maçı kazanacaksın. Galatasaray da Karagümrük ile aynı şartlarda oynayacak. Bir gerçek var; iki takımın da kadro kalitesi çok yukarıda.""F.Bahçeliler, "Ligden çekilelim, küme düşelim" diyordu. Şimdi "Şampiyonluk kaçıyor" diye öfkeliler. G.Saray'la fark azalırsa da başka şarkılar söylenecek.""Öyle-böyle" yok; her maçıkazanacaksın. Galatasaray da Karagümrükile aynı şartlarda oynayacak.Bir gerçek var; iki takımın dakadro kalitesi çok yukarıda. Dolayısıylarakipleri düşme hattındayken,onlar zirvedeler. Konyasporson virajda. Bütün tuşlara aynı andabasıyorlar.Karagümrük'te dedurum farklı değil. Herkes bıçaksırtında. Bu yüzden dengeli, temposuyükselmeyen, duran toplarınönemli olacağı maçlar izleyeceğiz.Avrupa Şampiyonası,milli oyunculara önemlibir pazar yarattı. Zatenuzun süredir izlediklerioyuncuları, bir de buzorlu sınavda değerlendirecektirkulüpler.Burada kulüplerinoyuncu motivasyonunudoğru yönetmelerigerekiyor. Teklif alanfutbolcunun, saha konsantrasyonudüşebilir.Dört oyuncununda yeni sezondaFenerbahçe'de kalmasızor. İyi takımlara gidecekler.Taraftar, kulübünkasasına girecekparaya bakıyor amaaynı kalitede oyuncularbulunabilecek mi, yenisezonda da performanslaryükselecek mi, kimseninumurunda değil.yazık ki öyle… Aziz Yıldırım da şampiyon olamadığısezonlardaki genel kurullarda, o sezondiğer branşlardaki kupaları yönetimin masasınınönüne koyardı.Bu bütçelerioluşturup, ana branşlarda bu kadar başarılıolan başkası yok. 100 puan toplaması muhtemelbir sezonda, "Başarısız" olarak değerlendirilmesiayrı bir ironi.Galatasaray'la, fark azaldığında başkaşarkılar söylenecek. VAR hakemleri yabancıoldu da itiraz edilen sistem değişti mi? Önceki25 maçı ne yapacaklar? 7-8 maçta mı şampiyonolunuyor?bu soruyla karşılaşıyorsak, Ali Koçdevam edecek demektir. Bir ay sonra seçimolacaksa - ki bu çocuk oyuncağı değil - kararlarverilmeli.Koç'un, Sadettin Saran'ın listesindekiBarış Göktürk gibi 4-5 isme sıcak baktığı,ve yönetimine alması söz konusu. 2 Nisan'da"Sisteme" karşı bir "İsyan" başladı ve bu devametmeli. Dolayısıyla bu bayrak Koç'un elindeyken,federasyon ve kurulların değişimiihtimali varken, devam etmesimantıklı olur.