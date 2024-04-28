28 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gürcan Bilgiç Aslında 10’a 10 oynadılar
GÜRCAN BİLGİÇ
Aslında 10’a 10 oynadılar

Aslında 10’a 10 oynadılar

28.04.2024, Pazar
İlk saniye ile birlikte "kâbus" gibi çöktü Beşiktaş'ın üstüne Fenerbahçe… Sağdan-soldan geldiler. 25'te Beşiktaş'ın 10 kişi kalması, ardından Fred-Tadic, Batshuayi üçgeni ile gelen golle birlikte maçın imzası atıldı. Devre bittiğinde 70'e 30 top Fenerbahçe'deydi. İkinci yarının ilk 15'inde de tempo sürdü. Sonrasında Serdar Topraktepe'nin hamleleri geldi. Rakibinden eksik Beşiktaş, önde basarak dengeyi kurdu, golünü buldu. Son saniyelere kadar da beraberlik korkusunun peşinden ayrılmadı. İki "yaralı" takımın, iki taraflı çaresizliği, içinde dersler barındırıyor. Livakovic'in müthiş kurtarışı dönüm noktası elbette. Mert Günok'un ilk yarıdaki tecrübesi de başka bir yerde. Ama eksik rakibin baskısına bu kadar teslim olup, çözüm üretememek, İsmail Kartal'ın da, O çok övdüğü oyuncularının da "ayıbı"… Mesela Krunic hamlesi… İsmail Yüksek'in sakatlığı sonrası. 3 Türk şartı için, Krunic girsin diye Becao'yu çıkarıp, Çağlar'ı da oyuna almak zorunda kaldılar. O Krunic, 10 kişi oynayan Beşiktaş karşısında, Fenerbahçe'yi de 10 kişi oynattı. Dzeko'nun kulübede başlaması, maç öncesinin "sakızı"ydı. Golü Batshuayi atınca, "biz demedik mi?" ekibi sessizlik modunu açtı. Aslında böylesine pas oyununda Dzeko daha faydalı. Ama Batshuayi'nin attığı golü de atamazdı. 60 dakika Fenerbahçe, son 30 dakika da Beşiktaş'ın mücadelesi, aklı için helal olsun. Derbinin inadını taşıdığı iki taraf da ve bu birlikteliğin Beşiktaş'ı istediği yere götüreceği de çok açık… Hakem Volkan Bayarslan için ne diyelim? İyi niyetli olduğundan şüphem yok, ama iyi hakem değil. Bu derbiyle de kariyerini noktaladı muhtemelen. Yolu açık olsun…
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Baştan sona; panik 23.04.2024 Salı
F.Bahçe’nin kulübesi yetersiz kaldı! 19.04.2024 Cuma
Zor günler kahramanlar ister 15.04.2024 Pazartesi
Analizler! 12.04.2024 Cuma
Neresini tutsanız elinizde kalıyor! 08.04.2024 Pazartesi
İronik maç 04.04.2024 Perşembe
F.Bahçe Başkanı Ali Koç “Bir tek oyuncumuza ceza veremezler” dedi ve ekledi: Ceza alırsak vebaline katlanırlar 28.03.2024 Perşembe
Arda’nın girişiyle kalite yükseldi 23.03.2024 Cumartesi
Helal olsun vazgeçmeyenlere 18.03.2024 Pazartesi
Yunanistan’da bitecek yolculuk 15.03.2024 Cuma
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA