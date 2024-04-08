Neresini tutsanız elinizde kalıyor!

Olayları değerlendirirken, mantığı yakalamak gerekir. Bunun için de ilk şey; "Neden?" diye sormaktır. "Neden Fenerbahçe U19 ile Süper Kupa maçına gitti, sahadan çekildi? Bu karara varırken neler yaşandı, ne yapılsaydı olmazdı?"

Pendik ve Trabzonspor maçlarındaki hakem kararlarının peşinden Ali Koç bir açıklama yaptı. 2 Nisan'daki Genel Kurul'a kadar Futbol Federasyonu'nun elinde bir sürü fırsat vardı. En azından VAR hakemlerinin yabancı olmasına karar verebilirlerdi. Dünkü görüntülere izin vermemek için maçı erteleyebilirlerdi. Bir açıklama yapıp, yaşananlar konusunda üzüntülerini bile bildirebilirlerdi.

Sorun şu; sanki bu itirazlar hiç yaşanmamış, yokmuş gibi davranarak, dün gecenin temelini attılar. Problem; ateşi söndürmek için çaba göstermeleri gerekenlerin, yangına benzin taşıması, kaosa izin vermesinde.

Neredeyse tüm takımlar hakemlerden şikâyetçi, adaletli olduklarına inanmıyor, değerlendirme toplantılarında itiraflar yaşanıyor. Federasyon Başkanı ve MHK sanki hiçbir şey olmamış gibi, tek yorum yapmadı. Çünkü "Bir şey yapamazlar, daha önce de gördük" diye baktılar. Bu kez son 13 yılın özetinde, yaşananlarında, kazanılan-kaybedilen maçlarından birikenler, dün geceyi görmeyi nasip etti. Gencecik çocuklar soyunma odasına giderken, koca koca adamlar hoplaya-zıplaya galibiyeti kutladı. Neresini tutsanız elinizde kalıyor yani. Yazık çok yazık…

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