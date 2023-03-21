ŞAN ve şöhret sahibi ekonomistler, faiz ve dolardan başka bir ölçü ve denge kabul etmeyenler felç halindeler...

Bankayı kurtarma telaşı vardı... Credit Suisse, 1856 yılında kurulmuş, 167 yaşındaydı. Ne kadar büyük savaşlar, iniş çıkışlar krizler gördü... Günümüz finans oligarşisinin en bilinen mensubu idi...

Herkes İsviçre için dünyanın para ve emanet kasası diyordu. İsviçreli yetkililer, durumdan ABD bankalarındaki kargaşayı sorumlu tuttular. Credit Suisse'ye ne oldu...? Hisseler ambalaj kağıdı gibi oldu.

Hafta sonu telaffuz edilen rakamlar ve aralarındaki farklar, fiyatının da ne kadar şüpheli olduğunu ortaya çıkarttı.

Taraflardan biri "aldık" diyor, diğeri "birleştik" diyor. Bu kadar bile etmez diyenler de var... Hazırlanmış bir senaryo diyenler de var... Tam bir kaos, kavga, kargaşa... Hasılı: Faizin ve paranın yeryüzündeki putlarından biri, putperestlerinin üzerine yıkıldı!...



AMERİKA TÜRKİYE İLE SAVAŞIYOR

PKK/YPG/PYD/KCK ve bunların siyasi parti maskeli arkadaşları, korkunç yüzleri ile açığa çıktılar. Gerçek bütün çıplaklığı ile meydanda duruyor.

Beyni ve kalbi İsrail'in, gövdesi Avrupa ve ABD'nin, elleri İran'ın, ayakları Rusya'nın, Kürt görünümlü Kürt katilleri... Bunları zaten bilen biliyordu, bir kez daha şahit olduk.

PKK terör örgütünün helikopteri de var. ABD'nin haberi var mı...? Uçuş bilgilerini ABD biliyor mu...? Eğitimi ABD mi verdi...? Düştü mü, düşürüldü mü? Ölen PKK'lılar nereye gidiyorlar ya da götürülüyorlardı...? PKK/PYD/ YPG'nin eli kanlı katillerini, Suriye'de, açıktan ve resmen koruyan kollayan, ABD değil midir? ABD; Bütün iyi niyetli uyarılarımıza rağmen teröristlere silah, mühimmat ve her türlü yardımı yapmayı sürdürmüyor mu? PKK ve Suriye'deki katiller, adeta ABD'nin ordusu askerleri gibi olmuşlardır.

Biz devlet olarak hiç bir düşmanlık yapmıyor olmamıza rağmen; Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile savaşmaktadır. Acı ve ama gerçek budur... Atatürkçü geçinenler ise CHP'nin yancısı HALK TV'de, depremzede çocuklara Selahattin Demirtaş'ın kitabını dağıtıyorlar.

CHP seçimlerde ittifak için PKK/ PYD/YPG'nin siyasi kanadı olan HDP'nin ayağına gidiyor...



KÜRT GÖRÜNÜMLÜ YAHUDİ DEVLETİ

Haçlılar ve Siyonistler ittifak halindeler... Bu ittifakın lideri Amerika Birleşik Devletleri ve tabii ki İsrail...

ABD liderliğindeki bu ittifak mensupları, Türkiye'nin güneyinde; Suriye'nin kuzeyinde Marksist/Leninist, dinsiz/ imansız, Kürt görünümlü ama Kürtlere de düşman, Haçlılara ve Siyonistlere hizmet edecek bir PKK devleti kurmak istiyorlar... Kürtlere değil, Siyonist Yahudilere köpeklik yapan PKK'ya devlet kurmak istiyorlar... Ortadoğu'da haritaları değiştirmek, bu coğrafyada küçük küçük şehir devletleri oluşsun istiyorlar.

Aralarında Hristiyan devletçikler de olsun amacındalar... Türkiye'den de toprak talep ediyorlar. Hatta mümkünse Türkiye'yi olduğu gibi yutmak istiyorlar...

Türkiye'yi kuşatmak istiyorlar. Arap dünyası ve coğrafyası ile aramıza bu PKK/PYD/YPG Haçlı/Siyonist devletini sokmak derdindeler...

Nihai hedef... BÜYÜK İSRAİL...

Zaten Irak 3'e bölündü. Suriye kaç parça ve kimin belli değil. Yani, diyeceğim o ki masal değil bu anlattıklarım...



KİMLERLE BERABERSİNİZ?

Komünistler... PKK'lılar, FETÖ'cüler...

İslam ve Müslüman düşmanları... Ezan sesinden iğrenenler ve onlarla beraber olanlar... Gezide sokakları yakıp, yıkanlar... Sanatçı geçinen Marksist Batı beslemeleri... ABD ve AB kölesi emperyalistler... ABD ve Avrupa'dan balya balya para alan gazeteci sıfatlı BATI putperestleri... Siyonist Yahudiler ve bağlı medyaları... Ekonomik teröristler... Bu saydıklarımın derdi millet ve memleket olabilir mi...? Bunların tamamı, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli düşmanlığında bir araya geldilerse;

Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı ile aynı tarafta olmayacak mısınız...? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek için binlerce sebebimiz var.