HİÇBİR siyasetçi, seçimi kazanacağına inandığı bir ittifakı terk etmek istemez...

6+HDP masası, ve Meral Akşener, sadece ideolojik veya siyasi sebeplerden dolayı değil arkalarındaki kamuoyu desteğini kaybettiklerini anladıkları için de kavgalı ve kaygılıdırlar...

Cumhur İttifakını destekleyen bizler, seyrediyoruz... Devleti ve milleti bunların eline vermeyeceğiz inşallah...

Birbirlerine çok çirkin, aşağılık sözler söylediler. Küfür, tehdit hakaretler havalarda uçuştu. Militanları, sosyal medyada birbirlerine iftiralar, suçlamalar yöneltti. Akşener'in kendisi; "kumar masası" demişti, bu tanım ve hatta daha beterleri kesinleşmiş ve ispat edilmiştir...

Birbirlerine güvenmiyorlar, sinsi tuzaklar kuruyorlar, her kafadan başka bir ses çıkıyor, milletvekilliği, koltuk ve makam paylaşmaktan başka bir konu başlıkları yok...! Asrın felaketi yaşanmış, milletin ciğeri yanmış, ama muhalifler sabahlara kadar, otel odalarında makam, koltuk, milletvekili paylaşımları pazarlığı yapıyorlar ve bütün bunlar televizyonlarda naklen yayınlanıyor. Bölgede, Bakanlar, Valiler, özellikle Cumhur İttifakına mensup Belediye Başkanları, devletin tüm birimleri canla/ başla, kendilerini parçalarcasına çalışıyorlar. Muhalefet ise sadece ve sadece koltuk derdine gömülmüş, bu ülkenin meseleleri ile maalesef dertleri yok... Allah korusun; iktidara gelirlerse ülkeyi nasıl idare edemeyeceklerini, bizzat kendileri açıkça göstermiş oldular. İlan ettikleri mutabakat metni ile de Türkiye'nin istikbali ve idarenin istikrarı açısından karmaşa, karışıklık ve kaos vaadediyorlar.



ŞEF ÇOK KIZILDERİLİ YOK...!

Metne göre; Genel Başkanların tamamı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak, yani şu anda 5 kişi, iki de Belediye Başkanı, oldular 7 kişi...

Herkes komutan... Belediye Başkanları yardımcı mı yoksa Meral hanım'ın mutemeti mi olacaklar...? Çok büyük meselelerimiz var. Pandemi, 3.Dünya Savaşına dönüşen Rusya-Ukrayna savaşı, küresel enflasyon, asrın felaketi tarihin en büyük yıkımlarından biri olan deprem, Suriye'de kahpe ABD'nin sinsi hazırlığı, (en son ABD Genel Kurmay Başkanının Suriye'deki faaliyetleri) Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz tacizleri, v.s...

Velhasıl büyük düşmanlarımız, imtihanımız ve acılarımız mevcut... Hal böyle iken; tek çıkışımız var; o da milletimizin birlik ve beraberliği, uyumlu/sağlam bir iktidar ve her yere hakim güçlü bir lider...

Siyasal kavgalar ve çekişmeler bizi zayıflatır. Kendi içinde bile anlaşamayan bir iktidar ile bu yakıcı sorunlar çözülemez. Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan; tecrübeyi, birbiri ile uyumlu siyasi yapılardan oluşan sağlam bir iktidarı ve güçlü bir lideri temsil ediyor.

6+HDP masasındakiler, Türkiye Cumhuriyetini idare edemezler.



PARTİLİ CUMHURBAŞKANI İSTEMİYORLARDI, YARDIMCILARI BİLE PARTİLİ OLACAK...!

Dünyayı yönetmeye iman etmiş Şeytani Üst Akıl ve mensupları ile Türkiye'de yaşanan iktidar kavgalarının mutlak bir bağlantısı vardır. 6+HDP masasında oturanların her birinin, küreselci dünya güçleri ile bağlantıları var.

Her biri ayrı bir yapıyı temsil ediyor.

Peki neler vaat ediyorlar...?

Muhalefet partilerinin de ayrıca emrinde olacak bir Cumhurbaşkanı...

Eski sisteme dönmeyi, yani Meclisteki çoğunluk/azınlık hesapları ve ayak oyunları ile seçime gitmeden hükümet kurup, yıkmayı... Kanun Hükmünde Kararname meselesi üzerinden FETÖ'cülere af ile PKK/ DHKP-C sevicileri ve destekçilerini üniversiteye geri döndürmeyi... Faizleri yükseltmeyi... IMF'ye gitmeyi... Finans oligarşisine, dolar teröristlerine devleti ve milleti teslim etmeyi... Devleti ve milleti, yeniden ABD/AVRUPA/ BATI'ya kul köle yapmayı...