ANAYASADAN Türklüğü kaldıracak… FETÖ'cülerin tamamını tekrar devlete dolduracak… Son olarak Baykar SİHA programına dokunacakmış.

Bayraktar'a, SİHA'lara saldırıyor. Türkiye'ye'nin savunma sanayisine saldırıyor.

Neocon, Evangelist Hristiyan/ Siyonist Yahudi ittifakının, azgın Türk ve Müslüman düşmanı Michael Rubin; başta Baykar olmak üzere, Türk Savunma Sanayiine yaptırım uygulanmasını istedi.

Ali Babacan hemen "SİHA'lara dokunacağız" dedi. Ayrıca; Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atan, Şebnem Korur Fincancı'ya "geçmiş olsun" ziyaretinin hemen ardından oluyor bu iş… Türkiye ve dünyada hayranlıkla takip edilen ve ülkelerin satın almak için adeta sıraya girdiği savunma sanayii ürünlerini üreten Baykar'a yönelik bu çirkin tavır, milletin ezici çoğunluğunu öfkelendirdi.

Üstelik; Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ali Babacan'ın iddialarının külliyen yalan olduğunu ilan etti. Bu konu siyaset üstü milli bir konudur.

Halbuki Ali Babacan, seçim vaadi olarak "Sihalara dokunacağız" diyor… Milletimizin, kendisinden böyle bir talebi var mı ki…? Hangi millet adına bu seçim vaadiyle karşımızda konuşuyor…? Türk milletinin ezici çoğunluğunun kendisinden böyle bir talebi yok ki…! Ama Evangelist Hristiyanların ve Siyonist Yahudilerin, Baykar'ı ve Türklerin savunma sanayiini yok etme talepleri var… Hah işte Ali, bu kafirler topluluğu adına konuşuyor…



İHANET VE ALİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için imza veriyor ama aynı anda Erdoğan'ın aleyhine çalışıyormuş. Millet İttifakı ile beraber Abdullah Gül'ün aday olması için çabaların tam kalbinde (kendi ifadesi) yer alıyormuş. Muhalefetin Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Abdullah Gül'ü ortak aday çıkarma projesini yönetiyor; diğer yandan da Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı gösteren teklifin altına imza atıyordu.

6+HDP masasındakiler, geçmişinde böyle çirkin ihanetlerde bulunan ve bunu büyük bir pişkinlikle de televizyonlarda kendi ağzı ile anlatan bir adamın kendilerine de aynı ihaneti yapacağını beklemeli değiller mi…? Bu arada; CHP ve HDP'ye yakın kaynaklar, Ali Babacan'ın bu kez de Kandil'in meclisteki kadrosuna ev sahipliği yapacağını öne sürdüler. Terör örgütü PKK'nin siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması halinde, seçime Ali Babacan'ın liderliğini yaptığı DEVA Partisi çatısı altında gireceği iddia ediliyor.



ŞEYTANİ KUŞATMAYI YARMAK VE CUMHUR İTTİFAKI

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkça söylüyor. Küreselci şeytanlar, ABD aracılığı ile Türkiye'yi, batımızdan Yunanistan ile, güneydoğumuzdan PKK/ PYD/YPG ile kuşatmaya gayret ediyorlar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetler ile davranan Türkiye, bu şeytani kuşatmayı yarmayı başaracaktır. İnşallah;

ABD'nin kuşatmasını yaracağız ve kimse Türkiye'yi tehdit edemeyecek. İnşallah bir kara harekatı ile Ayn el Arab da diğer bölgeler de Türkiye'nin kesin tahakkümü, denetimi altına girer. Aksi taktirde maalesef roketler ve terör saldırıları gelmeye devam edebilir. Aslında; Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyen ABD, İsrail ve Avrupa ile mücadele ediyoruz. Yunanistan da bu harekattan kendine bir mesaj alacak. En büyük gücümüz, bir ve beraber olan aziz milletimizdir… Amma ve lakin; bizden gibi görünen ve fakat bizden olmayan, içimizdeki düşmanlara da odaklanmalıyız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve diğer destekleyenler ile Cumhur İttifakı; bu kuşatmanın yarılmasındaki büyük ve önemli silahımızdır…



SEÇİMLERDE YOKTU İKTİDAR OLDU

Daha evvel defalarca yaptıklarını, Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemini değiştirerek yapmaya devam etmek istiyorlar. Kimler…? Küreselci Şeytanlar ve Türkiye'deki işbirlikçileri… 28 Şubat döneminde bunu nasıl yaptılar..?

Seçim dışındaki yol ve yöntemler ile milletin iktidara için seçmediklerini, iktidara getirdiler. Milletvekillerinden kimilerini baskı, tehdit, şantaj ile; kimilerini para, makam ve menfaat teklif ederek partilerinden istifa ettirdiler. İstifa edenlere başka bir parti kurdurdular. TBMM'de siyasi parti çoğunluk ve azınlık yapısının değişmesini sağladılar.

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de bu kumpasın içinde görev alınca, halkın en çok oy verdikleri değil de bambaşka, tuhaf bir koalisyon iktidar oldu.

Seçimlerde var olmayan parti iktidar ortağı olmuştu. İstifa edenlere kurdurmuş oldukları bu siyasi parti sonradan çöp olup gitti. İşte bu film ve fırıldaklar aynen sürsün gitsin istiyorlar.