KEMAL Kılıçdaroğlu, ilişkileri ve geçmişi sorgulanan, küreselci şeytanların en karanlık adamlarından birini, Türk milletine takdim ediyor.

Ekonomik danışmanı olacakmış. ECNEBİ DANIŞMANI ile DÜYUN-U UMUMİYE tesis ediyor. CHP'yi küreselci şeytanların adamlarına teslim etti, seçilirse Türkiye'yi de bu adamlara teslim edecek. Bunu tahmin etmeye lüzum yok, açıkça söylüyor zaten. Milletimize buna izin verecek mi...?

Özetle ne öneriyorlar...?

● Faizi yükselt... ● IMF'ye git... ● Finans oligarşisine, dolar teröristlerine devleti ve milleti teslim et... ● Devleti ve milleti yeniden ABD/AVRUPA/BATI'ya kul köle yap... Kemal Kılıçdaroğlu, bu saydıklarımı hayata geçirmek için, kaş ile göz arasında koşa koşa Amerika'ya ve Londra'ya da zaten gitti. Dünya'nın içinde bulunduğu savaş ve ekonomik dalgalanmalar bahanesi ile Türkiye'yi para baronlarına ve BATI'ya teslim edelim istiyorlar...

Para getireceğim diyor. Bu toprakların sesi olmadığı o kadar belli ki...! Bu parayı kim, ne için verecek, karşılığında ne isteyecek...?

Kastettiği ülkeler hep ABD, Avrupa, Almanya ve İngiltere. Bu arada; Türk devlet ve toplulukları, Türk dünyası, Asya'nın yükselişi falan, CHP için yok hükmünde, haberleri bile yok.

ABD etrafımızı çevirmiş iken, namluları Türkiye'ye doğrultmuş iken, CHP, ABD'nin müstemlekesi olmak istiyor. Türkiye'yi BATI, Amerika ve Avrupa'ya kul ve köle yapmak konusunda gözleri dönmüş...



TABİATI İLE KUDURUYORLAR...

Batı ile iyi geçinmek, çıkarlara dayalı, meşru, makul, diplomatik ilişkiler kurmak farklıdır; Batı'ya kul köle olmak ve Batı'ya uşak olmak farklıdır. CHP'nin varlık nedeni, devletimizi ve milletimizi BATI'ya kul köle yapmak ve öylece tutmaktır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan; hak ve menfaatlerini koruyan, tek bir eksene mahkum olmayan, devletin ve milletin çıkarları nerede ise oraya yönelen, İslami hassasiyetlere önem ve değer verenbir Türkiye Cumhuriyeti devlet idaresi yürütüyor. Tabiatı ile kuduruyorlar...



PARTİLİ CUMHURBAŞKANI İSTEMİYORLARDI, 6+1 PARTİLİ CUMHURBAŞKANI ÖNERİYORLAR...!

Başka neler vaat ediliyor...?

● Muhalefet Partilerinin emrinde olacak bir Cumhurbaşkanı. ● Eski sisteme dönmeyi yani Meclisteki çoğunluk/azınlık hesapları ile seçime gitmeden hükümet kurup, yıkmayı.

● Kanun Hükmünde Kararname meselesi üzerinden FETÖ'cülere af. ● PKK, DHKP-C sevicileri ve destekçilerini üniversiteye geri döndürmek. ● HDP'ye Bakanlık.

CHP'ye oy vermiş milyonlarca seçmenin bu gidişata el koymasını, olanlara dur demesini, gönlümden geçiriyorum.... Ve fakat, maalesef böyle bir sonuç beklemiyorum...



KİFAYETSİZ MUHTERİS...

Yazık oldu İstanbul'a...! Belediye otobüsü ile çarpışan tramvay... İstanbul'da hem de salgın hastalıkla mücadele döneminde, işlerinden atılan binlerce işçi...

Arıza yapan, yolda kalan İETT araçları...

Yapılmayan/yapılamayan metro ve alt yapı... Milyonlarca euro'luk alınmış nerede olduğu bilinmeyen dış borç... Metro inşaatının üzerine moloz döken zihniyet...

2022 bütçesinde, reklam ve organizasyona ayrılan para, sosyal konut ve deprem bütçesinin iki katı, yani İBB'ye göre, reklam depremden daha önemli... Daha ne kötülükler var ama bu köşe yazmaya yetmez. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, başarısız ve beceriksiz bir adam. Günlerdir gazeteniz Takvim yazıyor, CHP içinde de büyük kavgalara neden ve taraf olmuş. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile her birinin taraftarları, neredeyse birbirlerini gırtlaklayacaklar. Kendi partisinde bile, kapalı kapılar arkasında çok sert suçlanan bir adam. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yanıp tutuşuyor. Çok merak ediyorum; hangi müthiş iş ve hizmetleriyle milletten oy isteyecek...? Temel atmama merasimi ve dikey bahçeleri söken adam olarak İstanbul tarihine geçti. Karşımıza, hizmet yapmamak ve yapılmış hizmetleri sökmek, yıkmak vaadiyle mi çıkacak...? Bu haliyle Ekrem İmamoğlu; hem kifayetsiz, hem muhteris...