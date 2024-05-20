İran haritada nerede, güncel nüfus oranı kaç? İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney kimdir? Başkenti, para birimi...

İran Nerede?

İran hangi kıtada yer almaktadır sorusunun cevabı Asya kıtası olacaktır. Güneybatı Asya olarak adlandırılan coğrafyada konumlanmış olan İran; güneyde Basra ve Umman Körfezi, kuzeyde Hazar Denizi, Ermenistan ve Azerbaycan, doğuda Türkmenistan, Afganistan ve Pakistan, batıda ise Türkiye ve Irak ile çevrelenmiş bir ülkedir.

MÖ. 3000'li yıllardan beri bilinmekte olan İran coğrafyasında sırasıyla Elamlar, Medler ve Persler başta olmak üzere birçok imparatorluk hüküm sürmüştür. 1. Dünya Savaşı'nın ardından 1925 tarihinde Pehlevi hanedanlığı başlamış ve bu dönem 1979 tarihinde kadar sürmüştür. İran'ın bir İslam cumhuriyeti olarak ilan edilmesi ise 1979 senesinde gerçekleşmiştir. 1978 senesinde başlayan devrim neticesinde İran şahı ülkeyi terk etmiş ve 1 Nisan 1979 tarihinde de İran İslam Cumhuriyeti resmen ilan edilmiştir. Günümüzde ise önemli bölgesel güçlerden bir tanesi olan İran; Birleşmiş Milletler, OPEC ve Bağlantısızlar Hareketi gibi birçok uluslararası kuruluşun da üyesi konumundadır.