20 Mayıs 2024, Pazartesi
İran haritada nerede, güncel nüfus oranı kaç? İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney kimdir? Başkenti, para birimi...
İran İslam Cumhuriyeti, Asya kıtasının en geniş coğrafyalarından birini kaplayarak 1.648.000 kilometrekarelik bir alana sahip. Ülke, Türkiye, Türkmenistan, Azerbaycan, Afganistan, Pakistan ve Irak gibi komşu ülkelerle sınırları paylaşıyor. İran'ın jeopolitik konumu ve bölgedeki etkisi, uluslararası arenada önemli bir rol oynamasını sağlıyor. İşte, İran hakkındaki tüm güncel bilgiler...
Giriş Tarihi: 20.05.2024 08:40
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