1995 1998 2003 2008 SGK girişine tam 12'den emeklilik hesabı! Yaş, prim, gün tablosu...

Esnek emeklilik, iş hayatından erken ayrılmayı ve daha tatmin edici bir yaşam tarzını tercih edenler için son derece çekici bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sağladığı esnek emeklilik koşulları, bu hayali gerçekleştirmek isteyenlere önemli bir fırsat sunuyor. Bu koşullar, emeklilik yaşını beklemek istemeyen veya iş hayatından erken ayrılmayı planlayan bireylere daha fazla esneklik ve özgürlük sağlıyor.