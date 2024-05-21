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Mourinho'nun yeni adresi şaşkına çevirdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük şok

Trendyol Süper Lig'in bitimine 1 hafta kalırken, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... İki ezeli rakip, teknik direktör Jose Mourinho ile ilgilendiğini açıklamıştı. Bu açıklamalar sonrası başarılı teknik adam ile ilgili bomba bir iddia ortaya ayıldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da takımın başına getirmeyi planladığı Mourinho'nun yeni adresi böyle duyuruldu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024 13:50 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 13:51
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Mourinho’nun yeni adresi şaşkına çevirdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye büyük şok
Trendyol Süper Lig'in bitimine 1 hafta kalırken, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...
  • 2
  • 14
Mourinho’nun yeni adresi şaşkına çevirdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye büyük şok
İki ezeli rakip, teknik direktör Jose Mourinho ile ilgilendiğini açıklamıştı.
  • 3
  • 14
Mourinho’nun yeni adresi şaşkına çevirdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye büyük şok
Bu açıklamalar sonrası başarılı teknik adam ile ilgili bomba bir iddia ortaya ayıldı.
  • 4
  • 14
Mourinho’nun yeni adresi şaşkına çevirdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye büyük şok
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da takımın başına getirmeyi planladığı Mourinho'nun yeni adresi böyle duyuruldu. İşte tüm detaylar...
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  • 14
Mourinho’nun yeni adresi şaşkına çevirdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye büyük şok
Yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ve Beşiktaş, teknik direktör Jose Mourinho ile ilgileniyor.