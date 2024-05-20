20 bin öğretmen ataması kontenjan TAM liste 2024 | MEB Hangi branşlarda kaç kişi alınacak? Fen bilimleri, Okul öncesi, Özel eğitim...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular bugün başlıyor. 2023 KPSS'de 50 puan ve üzeri alan öğretmen adayları, 31 Mayıs'a kadar başvuru yapabilecekler. Sözlü sınava hak kazanan adaylar ve sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Adaylar, atanmak istedikleri alanlara uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek, başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler. Peki 20.000 öğretmen atamasında hangi branştan kaç kişi alınacak?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 20.05.2024 06:57 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 06:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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