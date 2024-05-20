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20 bin öğretmen ataması kontenjan TAM liste 2024 | MEB Hangi branşlarda kaç kişi alınacak? Fen bilimleri, Okul öncesi, Özel eğitim...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular bugün başlıyor. 2023 KPSS'de 50 puan ve üzeri alan öğretmen adayları, 31 Mayıs'a kadar başvuru yapabilecekler. Sözlü sınava hak kazanan adaylar ve sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Adaylar, atanmak istedikleri alanlara uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek, başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler. Peki 20.000 öğretmen atamasında hangi branştan kaç kişi alınacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024 06:57 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 06:57
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20 bin öğretmen ataması kontenjan TAM liste 2024 | MEB Hangi branşlarda kaç kişi alınacak? Fen bilimleri, Okul öncesi, Özel eğitim...

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru takvimini açıkladı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Sınıf Öğretmenliği gibi branşlarda dikkat çeken kontenjanlarla ilgili süreç, MEB kılavuzunda detaylandırıldı. Ön başvuru tarihleri kapsamında adaylar işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bakan Yusuf Tekin'in açıklamaları doğrultusunda duyurulan atama takvimi, öğretmen adayları tarafından yakından takip ediliyor.

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20 bin öğretmen ataması kontenjan TAM liste 2024 | MEB Hangi branşlarda kaç kişi alınacak? Fen bilimleri, Okul öncesi, Özel eğitim...

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru ve mülakat sınavlarının takvimini duyurdu. Başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

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20 bin öğretmen ataması kontenjan TAM liste 2024 | MEB Hangi branşlarda kaç kişi alınacak? Fen bilimleri, Okul öncesi, Özel eğitim...

Adaylar, başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek, sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacaklar. Sözlü sınava hak kazanan adaylar ve sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak.

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20 bin öğretmen ataması kontenjan TAM liste 2024 | MEB Hangi branşlarda kaç kişi alınacak? Fen bilimleri, Okul öncesi, Özel eğitim...

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava katılacak adayları belirlemek üzere başvurular, Ek-7 Takvim'de belirtilen süre içerisinde ilkatama.meb.gov.tr adresinden Elektronik Başvuru Formu doldurularak gerçekleştirilecek. Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda olacak ve adaylar, e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yapacaklar. Başvuruların, Ek-7 Takvim'de belirtilen 31 Mayıs 2024 saat 16.00'ya kadar tamamlanması gerekiyor.

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20 bin öğretmen ataması kontenjan TAM liste 2024 | MEB Hangi branşlarda kaç kişi alınacak? Fen bilimleri, Okul öncesi, Özel eğitim...

Kontenjan ve Branş Dağılımları

Branş bazında kontenjan dağılımları belirlenerek 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin süreç açıklandı. İşte atama yapılacak branşlar ve kontenjanları: