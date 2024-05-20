20 Mayıs 2024, Pazartesi
Resimdeki gizli kediyi 7 saniyede bulanın zihni yapay zeka gibi çalışıyor!
Görsel zeka testleri, zihinsel çevikliği ve detaylara dikkat yeteneğini ölçmek için yaygın olarak kullanılıyor. Bu tür testler, katılımcıların görsel algılarını ve problem çözme becerilerini sınar. Özellikle popüler olan gizli nesne bulmacaları, katılımcılardan karmaşık bir görsel içerisinde belirli bir nesneyi kısa bir süre içinde bulmalarını talep eder. Bu testlerden biri de, katılımcılara 7 saniye içinde gizlenmiş bir kediyi bulma görevi sunan zeka bulmacasıdır. Peki siz kediyi görebildiniz mi?
Giriş Tarihi: 20.05.2024 14:44
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