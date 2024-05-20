9. Yargı Paketi İçeriği ve Maddeleri 2024 | 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Meclis'e geldi mi? Af veya ceza indirimi...

9. Yargı Paketi'nde ceza indirimi olup olmayacağı mahkum yakınları tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Kamuoyunda yeni yargı paketi olarak bilinen 9. Yargı Paketi, TBMM görüşmelerinin ardından yasalaşacak. Ceza indirimi, kripto varlıklar, turist rehberleri ve yol geçiş ücretleri gibi pek çok madde bu pakette yer alıyor. Yeni yargı paketi ile ceza indirimi beklentileri de kamuoyunda büyük ilgi uyandırıyor. Peki 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 20.05.2024 13:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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