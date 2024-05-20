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9. Yargı Paketi İçeriği ve Maddeleri 2024 | 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Meclis'e geldi mi? Af veya ceza indirimi...

9. Yargı Paketi'nde ceza indirimi olup olmayacağı mahkum yakınları tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Kamuoyunda yeni yargı paketi olarak bilinen 9. Yargı Paketi, TBMM görüşmelerinin ardından yasalaşacak. Ceza indirimi, kripto varlıklar, turist rehberleri ve yol geçiş ücretleri gibi pek çok madde bu pakette yer alıyor. Yeni yargı paketi ile ceza indirimi beklentileri de kamuoyunda büyük ilgi uyandırıyor. Peki 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024 13:50
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9. Yargı Paketi İçeriği ve Maddeleri 2024 | 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Meclis’e geldi mi? Af veya ceza indirimi...

9. Yargı Paketi, son dakika haberleri ve gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. TBMM çalışmalarında gündeme gelen "9. Yargı Paketi ile ceza indirimi olacak mı?" sorusu, 20 Mayıs 2024 tarihinde merakla izleniyor. Paketin maddeleri ve içeriği netleşmeye başlarken, Adalet Bakanlığı da son gelişmeleri duyuruyor. Adalet Bakanı Tunç, 16 Mayıs 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, 9. Yargı Paketi'nin detaylarını paylaştı. Bakan Tunç, 8. Yargı Paketi'nin yerel seçimler öncesi yasalaştığını hatırlatarak, 9. Yargı Paketi'nin taslak çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu aktardı. İşte yargı paketine ilişkin son gelişmeler...

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9. Yargı Paketi İçeriği ve Maddeleri 2024 | 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Meclis’e geldi mi? Af veya ceza indirimi...

9. YARGI PAKETİ MECLİS'E GELDİ Mİ?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'nde gelinen noktaya dair şu ifadelere yer verdi: "22 yıldan bu yana temel kanunlarımızın tamamını yeniledik. Tabii bu yenileme sürecinde uyum sağlama sürecinde yine birçok değişikliği hayata geçirdik yargı paketleriyle. Şimdi önümüzde bir yargı paketinin daha hazırlıkları yapılıyor.

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9. Yargı Paketi İçeriği ve Maddeleri 2024 | 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Meclis’e geldi mi? Af veya ceza indirimi...

9'uncu yargı paketi taslağımızı meclisimizin takdirlerine sunacağız. Burada uygulamadan gelen, uygulamadaki aksaklıkları ortadan kaldırmaya yönelik önemli yine tekliflerimiz olacak taslakta. Milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Bu nedenle mevzuatın iyileştirilmesi, geliştirilmesi çünkü sürekli teknolojinin iş hayatının, ticari hayatın çeşitlenmesi, bilişim sektörü, tüm bunlar yeni değişiklikler gerektiriyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun bir şekilde ilerlememiz lazım.''

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9. Yargı Paketi İçeriği ve Maddeleri 2024 | 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Meclis’e geldi mi? Af veya ceza indirimi...

Meclis, içtüzüğe göre normal şartlarda 1 Temmuz günü tatile giriyor olacak. Ancak görüşmelere göre tatil tarihi ertelenebilir.

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9. Yargı Paketi İçeriği ve Maddeleri 2024 | 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Meclis’e geldi mi? Af veya ceza indirimi...

YENİ YARGI PAKETİ İÇERİĞİ

Bakan Tunç, 9. Yargı Paketi'nde noterlik hizmetleri, soy bağının reddi, casusluk suçlarına ilişkin çeşitli düzenlemelerin yer alacağını ifade etmişti.