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A-B-C-D-E sınıf sürücülere yeni dönem! Ehliyet için artık zorunlu

Türkiye, 2016 yılında yeni kimlik kartları ve sürücü belgeleri sistemine geçiş yaparak vatandaşların belge yenileme sürecini başlatmıştı. Ancak, birçok vatandaş hala eski tip belgelerini yenilememiş durumda. Son yapılan açıklamalara göre, yenileme sürecinin önemi ve işlemler hakkında vatandaşlara önemli bilgiler verildi. Yetkililer, yenileme sürecinin belirlenen tarihler içinde tamamlanması gerektiğini vurgulayarak, vatandaşları bu konuda uyardı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 11:17
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A-B-C-D-E sınıf sürücülere yeni dönem! Ehliyet için artık zorunlu

Türkiye, vatandaşlık ve sürüş belgelerini modernize etme sürecinde önemli bir adım atmış ve 2016 yılında yeni kimlik kartları ile sürücü belgeleri sistemine geçiş yapmıştı. Bu geçişle birlikte vatandaşların eski belgelerini yenilemeleri gerekiyor; ancak hâlâ eski tip belgelerini yenilememiş çok sayıda vatandaş bulunmakta.

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A-B-C-D-E sınıf sürücülere yeni dönem! Ehliyet için artık zorunlu

Süreç Nasıl İşliyor?

İçişleri Bakanlığı'nın son açıklamalarına göre, vatandaşların yeni tip belgelere geçiş yapmaları için belirlenen son tarih 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

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A-B-C-D-E sınıf sürücülere yeni dönem! Ehliyet için artık zorunlu

Bu uzatma, özellikle 1 Ocak 2016'dan önce alınmış olan eski tip sürücü belgeleri için geçerli olup, vatandaşlara ek süre tanıyor.

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A-B-C-D-E sınıf sürücülere yeni dönem! Ehliyet için artık zorunlu

Nüfus cüzdanlarının kimlik kartları ile değiştirilmesi sürecinde ise herhangi bir son tarih belirtilmemiş. Vatandaşlar, kimlik kartı başvurusu yapana kadar mevcut nüfus cüzdanlarını kullanmaya devam edebilecekler

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A-B-C-D-E sınıf sürücülere yeni dönem! Ehliyet için artık zorunlu

Ceza Uygulamaları ve Yaptırımlar

Ehliyetini zamanında yenilemeyen vatandaşlar için cezai işlemler uygulanacak. Belirlenen kanuni süre içinde eski tip sürücü belgesini yenilemeyenler, belgelerinin geçerliliğini kaybedecek. Bu durumda kalan vatandaşlar için para cezası gibi yaptırımlar söz konusu olabilir.