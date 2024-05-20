A-B-C-D-E sınıf sürücülere yeni dönem! Ehliyet için artık zorunlu

Türkiye, 2016 yılında yeni kimlik kartları ve sürücü belgeleri sistemine geçiş yaparak vatandaşların belge yenileme sürecini başlatmıştı. Ancak, birçok vatandaş hala eski tip belgelerini yenilememiş durumda. Son yapılan açıklamalara göre, yenileme sürecinin önemi ve işlemler hakkında vatandaşlara önemli bilgiler verildi. Yetkililer, yenileme sürecinin belirlenen tarihler içinde tamamlanması gerektiğini vurgulayarak, vatandaşları bu konuda uyardı.