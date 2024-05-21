7 yıl önce boşandılar! Survivor'dan elenen Nagihan Karadere'nin eski eşi bakın kimmiş! Kızı Ece Arven'in babası...

Survivor All Star 2024'te eleme heyecanı yaşandı. Düellonun final eşleşmesinde Merve'ye 5-0 yenilen Nagihan Karadere, adaya veda etti. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Karadere'nin elenmesi sosyal medyada gündem yarattı. Özel hayatıyla takibe alınan yarışmacının, bir dönem "Kızımı bana göstermiyor" diyerek sitem ettiği eski eşi de merak edildi. Survivor Nagihan'ın eski eşi bakın kim çıktı!