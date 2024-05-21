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7 yıl önce boşandılar! Survivor'dan elenen Nagihan Karadere'nin eski eşi bakın kimmiş! Kızı Ece Arven'in babası...

Survivor All Star 2024'te eleme heyecanı yaşandı. Düellonun final eşleşmesinde Merve'ye 5-0 yenilen Nagihan Karadere, adaya veda etti. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Karadere'nin elenmesi sosyal medyada gündem yarattı. Özel hayatıyla takibe alınan yarışmacının, bir dönem "Kızımı bana göstermiyor" diyerek sitem ettiği eski eşi de merak edildi. Survivor Nagihan'ın eski eşi bakın kim çıktı!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024 12:19 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 12:19
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7 yıl önce boşandılar! Survivor’dan elenen Nagihan Karadere’nin eski eşi bakın kimmiş! Kızı Ece Arven’in babası...

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı.

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7 yıl önce boşandılar! Survivor’dan elenen Nagihan Karadere’nin eski eşi bakın kimmiş! Kızı Ece Arven’in babası...

Survivor'ın iddialı yarışmacılarından biri olan Nagihan Karadere, Merve Aydın'a yenilerek adaya veda etmek zorunda kaldı. Karadere'nin elenmesi sosyal medyada da gündem olurken, özellikle eski eşi merak edildi.

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7 yıl önce boşandılar! Survivor’dan elenen Nagihan Karadere’nin eski eşi bakın kimmiş! Kızı Ece Arven’in babası...

2022 yılında yarıştığı dönemde kızı Ece Avren'i göremediği için gözyaşlarına boğulan ve "Babası bilerek yapıyor" ifadelerini kullanan Karadere'nin eski eşini görenler şaştı kaldı.

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7 yıl önce boşandılar! Survivor’dan elenen Nagihan Karadere’nin eski eşi bakın kimmiş! Kızı Ece Arven’in babası...

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Türk kısa mesafe ve engelli koşucusu Nagihan Karadere, 27 Aralık 1984 tarihinde dünyaya geldi. Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı. 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

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7 yıl önce boşandılar! Survivor’dan elenen Nagihan Karadere’nin eski eşi bakın kimmiş! Kızı Ece Arven’in babası...

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında Türk millî takımında yer alarak gümüş madalya kazanan sporcu, 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele etti; ancak hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı.