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Davinson Sanchez'e 4 talip birden! Galatasaray'ın kasası para dolacak

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de Fenerbahçe mağlubiyeti ile yara alan Galatasaray, ligin son haftasında Konyaspor deplasmanında sürpriz yaşamadan şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Diğer yandan da Okan Buruk yönetiminde gelecek sezonun kadro planlaması sürüyor. Sezon başında takıma katılan isimlerden olan ve performansıyla dikkat çeken Davinson Sanchez Avrupa kulüplerinin gözdesi olurken, İngiliz basını 4 takımın Kolombiyalı stoperle ilgilendiğini duyurdu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024 12:42 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 12:44
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Davinson Sanchez’e 4 talip birden! Galatasaray’ın kasası para dolacak

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek şampiyonluk şansını son haftaya bırakan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Davinson Sanchez’e 4 talip birden! Galatasaray’ın kasası para dolacak

Üst üste ikinci, toplamdaysa 24. şampiyonluğu için gün sayan sarı-kırmızılılar, yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

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Davinson Sanchez’e 4 talip birden! Galatasaray’ın kasası para dolacak

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Cimbom'da yapılacak takviyelerle birlikte çok sayıda isimle de yollarını ayıracak.

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Davinson Sanchez’e 4 talip birden! Galatasaray’ın kasası para dolacak

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerin yanı sıra Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz gibi Avrupa kulüplerinin radarındaki oyuncuların akıbeti de merak ediliyor.

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Davinson Sanchez’e 4 talip birden! Galatasaray’ın kasası para dolacak

Sarı-kırmızılılarda Avrupa kulüplerinin radarındaki isimlerden biri de Davinson Sanchez...