Davinson Sanchez'e 4 talip birden! Galatasaray'ın kasası para dolacak

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de Fenerbahçe mağlubiyeti ile yara alan Galatasaray, ligin son haftasında Konyaspor deplasmanında sürpriz yaşamadan şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Diğer yandan da Okan Buruk yönetiminde gelecek sezonun kadro planlaması sürüyor. Sezon başında takıma katılan isimlerden olan ve performansıyla dikkat çeken Davinson Sanchez Avrupa kulüplerinin gözdesi olurken, İngiliz basını 4 takımın Kolombiyalı stoperle ilgilendiğini duyurdu.