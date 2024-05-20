20 Mayıs 2024, Pazartesi
Emekliye %25+15 puanlık zam tablosu çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 15.000 TL bileti kesildi! En düşük 10.000 TL alana...
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz ayı zam artışları netleşiyor. Emekli ve memurlar için iki farklı formül üzerinden değerlendirilen artış oranları gündemde. Peki maaşlara yansıyacak rakamlar ne olacak? İşte milyonlarca kişinin maaşlarını etkileyecek zam hesabı ve detaylar...
Giriş Tarihi: 20.05.2024 07:56
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