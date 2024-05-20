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Emekliye %25+15 puanlık zam tablosu çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 15.000 TL bileti kesildi! En düşük 10.000 TL alana...

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz ayı zam artışları netleşiyor. Emekli ve memurlar için iki farklı formül üzerinden değerlendirilen artış oranları gündemde. Peki maaşlara yansıyacak rakamlar ne olacak? İşte milyonlarca kişinin maaşlarını etkileyecek zam hesabı ve detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024 07:56
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Emekliye %25+15 puanlık zam tablosu çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT’liye 15.000 TL bileti kesildi! En düşük 10.000 TL alana...

Temmuz ayında, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için maaşlarında değişiklikler bekleniyor. Ocak ayında %49.25 oranında eşit zam alan emekliler, yeni zam dönemi için hazırlıklarını yapıyor. Maaş artışları, enflasyon oranlarına göre belirlenecek. Ayrıca memurlar için %10'luk toplu sözleşme artışı da yapılması bekleniyor. Bu gelişmeler, milyonlarca emekli ve memur için maaşlarında önemli değişikliklerin habercisi olarak karşımıza çıkıyor.

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Emekliye %25+15 puanlık zam tablosu çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT’liye 15.000 TL bileti kesildi! En düşük 10.000 TL alana...

Emekliler ve Memurlar İçin Yeni Zam Dönemi:

Emekliler ve memurlar için Temmuz ayı, maaşlarda değişikliklerin yaşanacağı bir döneme işaret ediyor. Ocak ayında yüzde 49.25 oranında eşit zam alan SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri, yeni zam oranlarını bekliyor. Maaş artışlarının belirleyicisi ise enflasyon oranları olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, altı aylık enflasyon kadar artış alırken, memurlar ve memur emeklileri, Ocak ayındaki yüzde 15'lik zamın üzerine eklenen enflasyon oranını fark olarak alacaklar. Ek olarak, yüzde 10'luk toplu sözleşme artışı da gündemde.

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Emekliye %25+15 puanlık zam tablosu çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT’liye 15.000 TL bileti kesildi! En düşük 10.000 TL alana...

Ancak, emekliler için enflasyonun üzerine bir refah payı uygulaması bekleniyor. Taban maaşın artırılması ve düşük kök maaşlı emeklilerin 'sıfır zam' almaması da öne çıkan konular arasında.

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Emekliye %25+15 puanlık zam tablosu çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT’liye 15.000 TL bileti kesildi! En düşük 10.000 TL alana...

Beklentilere Göre Zam Oranları Nasıl Belirlenecek?

Temmuz ayının enflasyon rakamlarıyla birlikte altı aylık zam oranı belirlenecek. Şu ana kadar elde edilen verilere göre, enflasyonun yüzde 25-30 bandında olması bekleniyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da aynı aralıkta olacak. Memurlar ve memur emeklilerinin ise yüzde 20-25 arasında artış bekleniyor.

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Emekliye %25+15 puanlık zam tablosu çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT’liye 15.000 TL bileti kesildi! En düşük 10.000 TL alana...

Refah payı için alınacak kararlar ise 3 Temmuz'da açıklanacak. Eğer benzer bir karar alınırsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 40-45 arası bir artış, memurlar ve memur emeklileri için ise yüzde 30-35 arası bir artış bekleniyor.