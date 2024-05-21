Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’nın kız kardeşini gören şaşırdı! Meryem Kaynarca abisinin ikizi gibi...

"Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinde Cezayir karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, sadece kariyeriyle değil, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan Kaynarca'nın ailesi de hayranları tarafından merak ediliyor. Özellikle kız kardeşi Meryem Kaynarca, güzelliği ve abisine olan bezerliğiyle görenleri hayrete düşürüyor. İşte Oktay Kaynarca'nın güzeller güzeli kardeşi Meryem...