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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’nın kız kardeşini gören şaşırdı! Meryem Kaynarca abisinin ikizi gibi...

"Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinde Cezayir karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, sadece kariyeriyle değil, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan Kaynarca'nın ailesi de hayranları tarafından merak ediliyor. Özellikle kız kardeşi Meryem Kaynarca, güzelliği ve abisine olan bezerliğiyle görenleri hayrete düşürüyor. İşte Oktay Kaynarca'nın güzeller güzeli kardeşi Meryem...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 11:14
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’nın kız kardeşini gören şaşırdı! Meryem Kaynarca abisinin ikizi gibi...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'daki performansıyla bir kez daha kendisine hayran bırakan Oktay Kaynarca'nin hayatı merak konusu oluyor...

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’nın kız kardeşini gören şaşırdı! Meryem Kaynarca abisinin ikizi gibi...

Usta oyuncunun kız kardeşi Meryem Kaynarca güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’nın kız kardeşini gören şaşırdı! Meryem Kaynarca abisinin ikizi gibi...

İşte Oktay Kaynarca başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’nın kız kardeşini gören şaşırdı! Meryem Kaynarca abisinin ikizi gibi...

GAMZE ÖZÇELİK'İN KARDEŞİ MELTEM ÖZÇELİK

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı Oktay Kaynarca’nın kız kardeşini gören şaşırdı! Meryem Kaynarca abisinin ikizi gibi...

GAMZE ÖZÇELİK'İN KARDEŞİ MELTEM ÖZÇELİK