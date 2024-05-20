Reisi öldü mü? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir? İşte hayatına dair detaylar...

İran devlet televizyonunun bildirdiğine göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık bir bölgede kaza yaptı. Helikopterde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu açıklandı. Akıncı İHA'nın tespitlerinin ardından İran Kızılayı, Reisi'nin helikopterinin yerini belirlediğini duyurdu. Ancak, İran Devlet Televizyonu, Reisi ve heyetini taşıyan helikopter enkazında yaşam belirtisi bulunmadığını belirtti. Peki İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir?