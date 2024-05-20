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Reisi öldü mü? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir? İşte hayatına dair detaylar...

İran devlet televizyonunun bildirdiğine göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık bir bölgede kaza yaptı. Helikopterde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu açıklandı. Akıncı İHA'nın tespitlerinin ardından İran Kızılayı, Reisi'nin helikopterinin yerini belirlediğini duyurdu. Ancak, İran Devlet Televizyonu, Reisi ve heyetini taşıyan helikopter enkazında yaşam belirtisi bulunmadığını belirtti. Peki İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024 07:18 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 08:06
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Reisi öldü mü, kaç yaşındaydı? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir? İşte hayatına dair detaylar...

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazı, kazadan yaklaşık 14 saat sonra zorlu hava koşullarına rağmen bulundu. Helikopterin tamamen yandığı belirtilirken, İran devlet televizyonu kaza yerinde yaşam belirtisi olmadığını aktardı. Sabah saatlerinde ise İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği duyuruldu.

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Reisi öldü mü, kaç yaşındaydı? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir? İşte hayatına dair detaylar...

İBRAHİM REİSİ ÖLDÜ MÜ?

Azerbaycan'dan kalkan helikopterde, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim ve Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti vardı. Helikopter, Doğu Azerbaycan eyaletindeki dağlık arazide kaza yaptı.

İranlı yetkililer helikopterde bulunan Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan'ın öldüğünü duyurdu

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Reisi öldü mü, kaç yaşındaydı? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir? İşte hayatına dair detaylar...

"ENKAZDA YAŞAM BELİRTİSİ YOK"

İran Kızılayı Başkanı düşen helikopterin enkazına doğru ilerlediklerini ve durumun iyi görünmediğini bildirdi.

İran Devlet Televizyonu, ulaşılan enkazda hayatta olan kimsenin olmadığını belirtti.

İranlı yetkililer, helikopter kazasının ardından Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatta olma beklentisinin düşük olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

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Reisi öldü mü, kaç yaşındaydı? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir? İşte hayatına dair detaylar...

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.

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Reisi öldü mü, kaç yaşındaydı? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir? İşte hayatına dair detaylar...

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İranlılardan endişeye kapılmamalarını istedi.

Hamaney, televizyondan yayınlanan konuşmasında devletin işleyişinde aksaklık yaşanmayacağını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kazaya uğramasının ardından, arama faaliyetlerine katılmak üzere Akıncı İHA ve gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirdi.