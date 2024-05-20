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Dünyanın En Güçlü Orduları Listesi 2024: TSK Zirveye Ulaşıyor! Fransa, İran, İsrail, Almanya...

Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi. ABD merkezli askeri istatistik sitesi Global Firepower, 2024'ün listesini kamuoyuyla paylaştı. Türk ordusunun başarısı bir kez daha ortaya konarak onaylandı. Özellikle yerli ve milli projelerin artmasıyla birlikte Türkiye, askeri alanda gücünü daha da artırdı ve dünya devlerini geride bıraktı. Global Firepower'ın raporu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sıralamasını net bir şekilde ortaya koydu. İşte, Mehmetçik'in bu sıralamadaki yerine dair detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024 10:04
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Dünyanın En Güçlü Orduları Listesi 2024: TSK Zirveye Ulaşıyor! Fransa, İran, İsrail, Almanya...

Global Firepower tarafından yapılan 2024 yılı araştırması, dünyanın en güçlü ordularını belirleyen bir liste ortaya koydu. Araştırma, ülkelerin teknolojik kapasitelerinden askeri birimlerin miktarına, mali durumlarından lojistik yeteneklerine kadar 60'tan fazla faktörü değerlendirerek kapsamlı bir analiz sunuyor. Bu yılki listede Türkiye, üç sıra yükselerek dikkate değer bir başarı elde etti. Bu sonuçlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası alanda giderek daha etkin bir konuma sahip olduğunu gösteriyor.

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Dünyanın En Güçlü Orduları Listesi 2024: TSK Zirveye Ulaşıyor! Fransa, İran, İsrail, Almanya...

50 FİNLANDİYA

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Dünyanın En Güçlü Orduları Listesi 2024: TSK Zirveye Ulaşıyor! Fransa, İran, İsrail, Almanya...

49 ETİYOPYA

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Dünyanın En Güçlü Orduları Listesi 2024: TSK Zirveye Ulaşıyor! Fransa, İran, İsrail, Almanya...

48 DANİMARKA

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Dünyanın En Güçlü Orduları Listesi 2024: TSK Zirveye Ulaşıyor! Fransa, İran, İsrail, Almanya...

47 ROMANYA