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Öğretmen ataması başvuru ekranı 20 Mayıs 2024 | 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI başvuru şartları neler? Din kültürü, İngilizce, Türkçe, Sınıf öğretmenliği...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı öğretmen atama takvimini ve ilgili detayları yayımladı. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına yönelik başvuru süreci ve sözlü sınav merkezi tercihleri ile ilgili tarihler açıklandı. Pedagojik formasyon ve KPSS puan şartlarının da yer aldığı duyuruda, adayların merakla beklediği kontenjan ve branş dağılımına ilişkin bilgiler paylaşıldı. İşte, öğretmen atama kontenjanları ve detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024 06:35 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 06:37
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Öğretmen ataması başvuru ekranı 20 Mayıs 2024 | 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI başvuru şartları neler? Din kültürü, İngilizce, Türkçe, Sınıf öğretmenliği...

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 yılı için 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvuru kılavuzu ve takvimini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde açıklanan kontenjan ve kadro dağılımlarının ardından, 17 Mayıs'ta yayımlanan öğretmen atama kılavuzu ile adaylara rehberlik edecek önemli detaylar erişime açıldı. Adaylar, atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek, sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunabilecekler. Peki 20.000 öğretmen ataması başvuru şartları neler?

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Öğretmen ataması başvuru ekranı 20 Mayıs 2024 | 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI başvuru şartları neler? Din kültürü, İngilizce, Türkçe, Sınıf öğretmenliği...

20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması Başvuruları Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru ve mülakat sınav takvimini açıkladı. Başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak. Adaylar, atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek, sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacaklar.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak. Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar, sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

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Öğretmen ataması başvuru ekranı 20 Mayıs 2024 | 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI başvuru şartları neler? Din kültürü, İngilizce, Türkçe, Sınıf öğretmenliği...

BAŞVURULAR NEREDEN, NASIL YAPILACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava katılacak adayları belirlemek üzere başvurular, ilkatama.meb.gov.tr adresinden Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak. Adaylar, başvuru sistemine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapacaklar. Başvurular, 31 Mayıs 2024 saat 16.00'ya kadar tamamlanmış olmalı.

Başvurular başladı duyurusunun gelmesiyle birlikte öğretmen adayalrı aşağıdaki linke tıklayarak başvurularını tamamlayabilir.

BAŞVURU EKRANINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!

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Öğretmen ataması başvuru ekranı 20 Mayıs 2024 | 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI başvuru şartları neler? Din kültürü, İngilizce, Türkçe, Sınıf öğretmenliği...

Kontenjan ve Branş Dağılımları

Branş bazında kontenjan dağılımları da açıklandı. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımında en fazla kontenjan ayrılan beş branş şöyle:

Sınıf Öğretmenliği: 3.263
Özel Eğitim: 2.499
Rehberlik: 1.597
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1.594
İngilizce: 968

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMININ TAMAMINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!


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Öğretmen ataması başvuru ekranı 20 Mayıs 2024 | 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI başvuru şartları neler? Din kültürü, İngilizce, Türkçe, Sınıf öğretmenliği...

Başvuruların tamamlanmasının ardından sözlü sınava hak kazanan adaylar, 10 Haziran'da ilan edilecek ve sözlü sınavlar 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.