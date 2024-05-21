Emeklilere çifte müjde! O banka 22.000 TL ödemeye başladı!

Emekli Maaşına Göre Promosyon Miktarları

Promosyon miktarları, emekli maaşının büyüklüğüne göre değişmektedir. Örneğin, 10.000 TL'ye kadar olan emekli maaşları için 5.000 TL, 10.000 ile 15.000 TL arası için 8.000 TL, 15.000 ile 20.000 TL arası için 10.000 TL ve 20.000 TL üzeri maaşlar için ise 12.000 TL promosyon ödenmektedir.

Bu anlamda 12.000 TL promosyon ve 10.000 TL ihtiyaç kredisiyle beraber 22.000 TL alabilirsiniz.