21 Mayıs 2024, Salı
Emeklilere çifte müjde! O banka 22.000 TL ödemeye başladı!
Emekli maaş promosyonları, bankaların emekli müşterileri kazanma yarışında önemli bir araç haline geldi. Bu rekabet ortamında Ziraat Bankası, sunduğu çifte promosyon kampanyası ile dikkat çekiyor. Kampanya, hem maaş promosyonu hem de ihtiyaç kredisi şeklinde iki kat avantaj sunarak emeklilerin yüzünü güldürmeyi amaçlıyor.
Giriş Tarihi: 21.05.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 11:01
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