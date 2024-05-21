Çağlar Söyüncü imzayı atıyor! Galatasaray'ı yıktı sözleşmeyi kaptı! İşte Fenerbahçe'ye maliyeti

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı devirdiği maçtaki tek golü atan Çağlar Söyüncü, 3 puanın mimarlarından olurken sarı-lacivertlilerden yeni sözleşmeyi de kapıyor. Performansı ile İspanyol basınının da dikkatini çeken Çağlar Söyüncü'nün bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar...