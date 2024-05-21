21 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Çağlar Söyüncü imzayı atıyor! Galatasaray'ı yıktı sözleşmeyi kaptı! İşte Fenerbahçe'ye maliyeti

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı devirdiği maçtaki tek golü atan Çağlar Söyüncü, 3 puanın mimarlarından olurken sarı-lacivertlilerden yeni sözleşmeyi de kapıyor. Performansı ile İspanyol basınının da dikkatini çeken Çağlar Söyüncü'nün bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024 12:50
  • 1
  • 11
Çağlar Söyüncü imzayı atıyor! Galatasaray’ı yıktı sözleşmeyi kaptı! İşte Fenerbahçe’ye maliyeti

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçta takımına galibiyeti getiren golü atan Çağlar Söyüncü, camiayı sevince boğdu.

  • 2
  • 11
Çağlar Söyüncü imzayı atıyor! Galatasaray’ı yıktı sözleşmeyi kaptı! İşte Fenerbahçe’ye maliyeti

Sarı-lacivertlilerin Atletico Madrid'den kiraladığı 27 yaşındaki futbolcu, zaman zaman eleştirilse de son haftalara performansıyla damga vurdu.

  • 3
  • 11
Çağlar Söyüncü imzayı atıyor! Galatasaray’ı yıktı sözleşmeyi kaptı! İşte Fenerbahçe’ye maliyeti

Derbide galibiyet golünü atan Çağlar, bir önceki hafta da Kayserispor filelerini sarsmıştı.

  • 4
  • 11
Çağlar Söyüncü imzayı atıyor! Galatasaray’ı yıktı sözleşmeyi kaptı! İşte Fenerbahçe’ye maliyeti

Son iki maçta skora da katkı veren yıldız stoperin bu performansı İspanya'da gündem oldu.

  • 5
  • 11
Çağlar Söyüncü imzayı atıyor! Galatasaray’ı yıktı sözleşmeyi kaptı! İşte Fenerbahçe’ye maliyeti

Diego Lugano'dan sonra Galatasaray'a ilk gol atan stoper olan milli stoper için övgü dolu sözler kullanıldı.