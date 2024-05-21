21 Mayıs 2024, Salı
Çağlar Söyüncü imzayı atıyor! Galatasaray'ı yıktı sözleşmeyi kaptı! İşte Fenerbahçe'ye maliyeti
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı devirdiği maçtaki tek golü atan Çağlar Söyüncü, 3 puanın mimarlarından olurken sarı-lacivertlilerden yeni sözleşmeyi de kapıyor. Performansı ile İspanyol basınının da dikkatini çeken Çağlar Söyüncü'nün bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 21.05.2024 12:50
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