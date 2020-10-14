Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, laiklik adına, solculuk adına, kendi milli ve manevi değerlerine adeta düşman bir nesil yetiştirildi. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, dininden, diyanetinden, mensup olduğu milletten, milliyetinden, tarihinden nefret eden bir insan topluluğu var. Türk ve İslam kültürüne düşmanlar. Ne acıdır ki gelinen noktada durum bu. Yani Mustafa Akıncı ve onun gibiler, Türklük, İslam, Türkiye Cumhuriyeti Devletine düşmanlık konularında Rum ve Yunan ile aynı saftalar...

DİKEY BAHÇELER VE İSTANBUL CANİLERİ

Biyo-duvarlar veya dikey bahçeler, yaşayan duvarlar olarak da isimlendiriliyor. Aklı başında bütün devletler, büyük şehirlerinde bu yöntemi kullanmak için çırpınıyorlar. Dikey bahçeler, gürültü yutak alanlarıdır. Gürültü kirliliğini azaltırlar. Ses ve ısı izolasyonu, enerji verimliliği, hava kalitesini iyileştirme, ısı adası etkisini azaltma, estetik görünümleri ile insan psikolojisine olumlu katkı yapmak gibi işlevlere sahipler. Ekonomik ve pratik olarak yeşillendirilmiş duvarlar, görsel kirliliği önler, ekosisteme katkı verir, bulunduğu bölgenin havasını yumuşatır. Bu bilgileri Prof. Dr. Mustafa Öztürk paylaşmış. İşte CHP'li İBB Başkanı, bu yukarıda saydıklarımızın hiçbiri ile ilgilenmiyor. Tam bir delilik hali... CHP ve dostları, devletten ve milletten intikam alıyorlar. Adam hem parayı bahane ediyor, hem de yapmak için değil, yıkmak için para ve mesai harcıyor. Sen ve arkadaşların yenisini yapmayabilirsiniz, yapılmışı neden yıkıyorsunuz...? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin vizyonu, projeleri, çalışma ciddiyeti ve disiplini ile yönetilmeye ve yaşamaya alışmış İstanbullular ve İstanbul, korkunç bir iğrençlik karşısında...

ORDULARI DEĞİL TERÖRİSTLERİ VAR

Orduları ve askerleri ile değil, bu aşağılık katillerle saldırıyorlar. Silah veriyorlar... Mühimmat veriyorlar... Taktik ve strateji öğretiyorlar... ABD ve İSRAİL devletimizle savaş halindedir. Ermenistan, İran, Yunanistan, Fransa, İsrail, ABD, Avrupa Birliği koruyup, kollayıp, besledikleri katilleri üzerimize saldılar. Teröristlere orman yangınları çıkarttırarak Türkiye Cumhuriyeti ile savaşıyorlar. PKK/PYD/YPG/KCK, FETÖ, DHKP-C, DEAŞ beraberler ve sahipleri aynı. Öyle ki ülkemize gelen İsveç Dışişleri Bakanı açıkça bu katillerin sözcüsü gibi konuşabiliyor... Bir de bunların siyasi parti, medya mensubu, sanatçı, sivil toplum örgütü maskeli içimizdeki işbirlikçileri var. ABD başkan adayı Biden açıkça muhalefet partilerini iktidarı yıkmak için destekleyeceklerini söyledi. Adam sanki bizdeki muhalefetin ABD başkan adayı. Daha ne diyelim...?