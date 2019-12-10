Parti maskeli teröristler

RABBİM şehitlerimizin mekanını Cennet eylesin, yakınlarına da sabırlar ihsan etsin. Yaralılarımıza şifa bağışlasın... Bir kez daha kahpe, sinsi, alçak PKK/PYD/YPG/KCK ve bunların siyasi parti maskeli adamları HDP'ye LANET OLSUN... HDP ile teröristler bir ve beraberdirler... Adamlar Anayasal düzeni tanımıyorlar, ırka dayalı siyaset yapıyorlar, parti yöneticilerinin bagajlarında kalaşnikoflar, lav silahları çıkıyor, eş başkanları meydanlarda teröre aleni övgüler düzüyor...

En kötüsü; terör örgütüne her türlü desteği veren, yardım ve yataklık yapan, şehit yakınlarını işten çıkartan, teröristlere anıt mezar yaptıran, devletine ve milletine düşman bu adamlara, meşru bir siyasi parti muamelesi yapılıyor...



DÖVÜŞELİM İSTİYORLAR

Haçlı Hristiyanlar ve Siyonist Yahudiler, Araplar arasında Türk düşmanlığı;

Türkler arasında da Arap düşmanlığı oluşturuyorlar... Araplarla daha çok işbirliği, ortaklık, alış veriş yapmak zorundayız.

Bunu şimdiye kadar Batı yaptı.

Bizi de Araplardan uzak tutmayı başardı.

Algılarımızı yalanlarla yönlendirdi. Tarihi, kültürel ve İslami bağlarımız bulunan bu insanlar, kardeşlerimizdir... Haa bu arada; onlardan nefret edelim diye, "Araplar bizi arkadan vurdu" diyorlardı ya...! Bizi doğrudan ve önümüzden kim vurdu...? İngiltere, Fransa, İtalya ve diğerleri... Araplar bizi arkadan vurdular deyip onlardan uzaklaşırken... Bizi doğrudan işgal eden... Topraklarımızı paylaşan...

Yer altı ve yer üstü kaynaklarımızı yağmalayanlarla... Avrupa Birliği çatısı altında, müttefik olmaya çalışıyoruz...

Şaka gibi...!

Suriye'de olanlar için sürekli kendi devletini, Türkiye Cumhuriyetini suçlayanlar; ABD, Rusya, İsrail ve AB'ye sizler burada ne arıyorsunuz? demiyorlar. 15 Temmuz ihaneti ile ABD, AB, İsrail, NATO ilişkileri hakkında tek bir laf dahi etmediler. Etmiyorlar... Buralara sığınan FETÖ mensuplarını, neden bu FETÖ'cüleri koyunlarına alıp seviştiklerinin hesabını sormadılar. FETÖ'ye düşmanmış gibi yaparlar, fakat onunla acımasızca savaşan AK Parti'ye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a savaş açarlar.

Asında ABD ve genelde Batı çıkarlarını savundukları halde; onlara karşıymış gibi görünmeye gayret ediyorlar...



MÜSLÜMAN DÜŞMANLARI

Bir de ecdadından nefret edenler var.

Bunlardan biri de Prof. Dr. Celal Şengör...

Bir kez daha, içindeki Türk ve Müslüman düşmanlığını dışarıya kustu... Bilimde, teknikte, sanayide, tıp alanında dünyadaki var olan seviyenin önemli bir bölümünün temelinde Türklerin, Müslümanların buluş ve icatlarının olduğu gerçeği, bu insan tipini rahatsız ediyor. Hani dilim varmıyor söylemeye ve yazmaya ama adeta üzülüyorlar.

Medeniyeti Batı'dan başlatıyorlar ve oradan ibaret kabul ediyorlar. Türklerin ve Müslümanların icat, buluş, fikir ve eserleri bu insanlara göre yok hükmünde.

Savunmayı, inanmayı ya da gururlanmayı bırakınız; haberleri bile olmuyor. Kaldı ki öğrendiklerinde de küçümsüyor, değersiz görüyor ve aşağılıyorlar. Osmanlı medeniyeti ve asaleti, büyüklüğü ise kasten kavga ettikleri bir başka değer. Asil ecdadımızı, aşağılayıp, millettin geri kalanına da öyle öğretmeye çalışmadılar mı...? CHP Genel Başkanı da Osmanlı sanayisini aşağılayan cümleleri ile gündemde değil miydi...?

Zaten CHP, bu insanların siyasi partisidir...

Kamuda bir karar, hangi yol ve yöntemle alınmışsa o şekilde ortadan kaldırılır... Kaldı ki; İSKİ Stratejik Planında yer alan Silahtarağa Tesisi yatırım kararı, İBB Meclisinden, CHP'li Meclis Üyeleri dahil oy birliği ile alınmış. İSKİ Yatırım Programına girmiş.

Böyle bir yatırımın iptali, İBB Meclis Kararı olmadan mümkün olmamalıdır, olamaz... İSKİ Yönetim Kurulu ya da Genel Müdürü ve ya seçilmiş de olsa İBB Başkanı, "ben bu yatırımı iptal ediyorum" diyemez... Bu iptal kararı için mutlaka, İBB Meclisinden yeni bir karar alınmak zorundadır. Kamu yönetimi, devlet idare hukuku ve geleneği bunu gerektirir... Ağızlarından demokrasi ve hukuk kavramlarını düşürmeyen CHP'liler, hukuk ve demokrasinin nasıl da ırzına geçiyorlar..? Ayrıca...

İSKİ yatırımları için kaynak sıkıntısı varsa;

İBB'nin İSKİ'ye olan 4 milyar 800 milyon TL kadar olan birikmiş borçları için, İSKİ'ye aktarımda bulunsun da suya zam yapılmasın...

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