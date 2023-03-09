Vatandaşın bundan da haberdar olması şarttır:İkinci toplantıdan sonrakonuklarına mercimek çorbası, kavurma-pilav, salata ve baklava çıkarmış...bu yemeğe katılmamış.İşte her şeyin temeli burada yatıyor...Zeytinyağlı kereviz yemedikleri hiçbir toplantıyı ciddiye almıyorum.

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toplantı çıkışında asık suratlı görülmesine de kızıyor.dedi.Yoksa, mutsuz bir durum söz konusu değilmiş.

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Milletvekili olmayacakmış!diyor.İlginç. Meclis'e giremeyen bir lider...Hem de kaçıncı kere?

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onun içindiyor...Ülkücüleri sever.Ülkücülere kızan CHP elemanları da onu severler!Kurban olayım böyle sol lidere...

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Temel Reis'iolarak niteliyor.Kemalist militanlar bunu bağırlarına basacaklardır herhalde.genç bir lider olduğu için Türkiye'nin perişanlığına son verecekmiş.Fakat en önemlisi...Laf biter.Haydioylarınızı bekliyorlar!Sizden bu da beklenir mi?Beklenir. Şaşmam.