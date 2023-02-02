Finlandiya NATO'ya girebilir, İsveç giremez. Sokmayız.Kuran-ı Kerim yakıldığı için özür dilemediği ve kanun kaçaklarımızı bize vermediği sürece.Oysa Fin Başbakanıböyle bir rezilliğe izin vermeyeceklerini söylüyor.Bayıldığından değil, akıllı kadın.Yakan ya da yakmaya kalkan altı ay hapis yatacakmış...Ve de NATO yolu açılacakmış.Temmuz ayında bu iş bağlanacak.

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Ama İsveç de NATO'ya şakırt diye girer.Ne zaman mı?iktidardan düşerse.Altılı Masa bu konuda hiç sorun çıkarmaz.Bundan utanmazlar, tam tersine övünme kaynağı yaparlar.Batı da bunu özlüyor, bunu bekliyor zaten.Bunlar iktidara gelirlerse Türkiye kendi savunma sanayiini kurmaktan da vazgeçecek. Ortada ne İHA kalacak ne SİHA.Bakalım bazı liberal gemi arslanları da Türkiye'nin doğusunu Kürt örgütüne bırakmanın keyfiyle yaşarlar mı?oraya kadar varıyor.Türkiye'nin üçte birini terk etmek de CHP için övünç kaynağı mı olacaktır?Bununla nasıl yaşayacaklar, sokağa nasıl çıkacaklar?onlara böyle mi demişti?

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Böylece Temel Karamollaoğlu da tarihe geçer, "Kuran-ı Kerim yakılmasına ses çıkarmayan muhafazakâr lider" olaraktan...

Bize ne yahu, seçmeni düşünsün!

"Oy moy alamayanların" bu kadar efelendiği başka bir ülke var mıdır?

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GİBİCİLER

"Kaya gibiyiz, sır gibiyiz, yiğit gibiyiz."

Kemal Kılıçdaroğlu