Atatürk'ün annesiyle arası çok açıktı.nin ölümünden sonrale evlenmiş, buünçocuk ruhunda fırtınalar yaratmıştı.Aynı şey benim de başıma gelseydi ben de farklı davranmazdım.Annesini hiç affetmedi.Evi terk etti, Selanik'ten Manastır'a yatılı askeri okula gitti, oradan da İstanbul'a, Harbiye'ye.Dünya Savaşı'ndan döndüğünde annesinin Akaretler'deki evine indi ama fazla kalmadı. Oradan bir arkadaşının evine, oradan Pera Palas oteline, oradan da Şişli'deki ünlü eve...İzmir'in kurtarılışından sonra oraya taşındı.annesini Ankara'ya, yanına almadı.1923 yılının başında da vefat etti. Cumhuriyeti göremedi.cenazeye gitmedi, yaverini gönderdi.

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Kemalistler,ün özel hayatınıiçin çok uğraştılar.Örneğin, bir üvey babası ve üvey kardeşleri olduğunu unutturmak istediler.Bu,a ve oğluna zarar mı verecekti?Hayır,ünyanını gösterecekti.Ama dertleri onu bir insan değil, birgibi göstermekti tabii.Bir ilahın özel hayatı, tutkuları, sorunları, iyi günleri, kötü günleri olamazdı.Bu program dahilindea çok özel bir yer ayırdılar.Eh, oğlu ilah olursa kendisi deolurdu.danyaratmak istediler.Kutlu doğum!Bazı hokkabazlar bu işte o kadar ileri gittiler ki, doğumun tiyatrosunu yaptılar,ın bacaklarının arasından çıkardıkları bir plastik bebeği tutup seyirciye gösterdiler ve alkış beklediler... Oyuncak bebek İngiltere'den alınmıştı...Bundan utanmadılar.ün üvey babasını, ünlüın amcasıi çok sonradan duyduk.Şimdi de birtakım manyaklar onun sirozdan ölmediğini,öne sürebiliyorlar.

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ın vefatının yüzüncü yıldönümü.Mevlit okutuluyor. Elbette okutulacaktır, elbette hayırla anılacaktır. Muhterem bir kadındı.Ama ölçüyü kaçırmadan!birdeğildir.Oğlunun üzerinde olumlu ya da olumsuz ne gibi etkileri olduğunu, onu nasıl yetiştirdiğini, daha doğrusu yetiştirmek için onu ne kadar görebildiğini merak ederiz.Bunlar yazılmıyor, çünkü bilinmiyor.Çünküe yaptıkları gibi annesini deişlerine geliyor.1934 yılına yetişebilseydi hangi soyadını alacaktı acaba?Herhaldedeğil.olduğuna görea dasoyadı mı verilecekti?

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bana hakaret etmek için bu yazının neresinden tutacaksın, merak ediyorum.