05 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Engin Ardıç Seçmenin kadar konuş
ENGİN ARDIÇ
Seçmenin kadar konuş

Seçmenin kadar konuş

05.01.2023, Perşembe
Erdoğan'ın oyu şu kadar yükseldi, Kılıçdaroğlu'nun oyu bu kadar düştü değil konumuz.
"Küçük partilerin" içler acısı sefaleti.
Optimar şirketi bir araştırma yapmış...
Masanın ayaklarına bakalım:
Deva Partisi yüzde 1.1 çıkıyor!
Gelecek Partisi de yüzde 0.9...
Saadet Partisi ikisinin arasında, net yüzde 1.
Bunların "aksesuar" oldukları bir gerçek.
Ama seslerinin gereğinden fazla çıktıkları da bir gerçek.
Muhalif basın ve de sanal siteler bunları allayıp pulluyorlar.
Sanki çok önemli partilermiş ve adamlarmış gibi hababam yaldızlıyorlar.
Bununla ne elde etmeyi umuyorlar?
Bunlara oy sağlamayı mı?
Hayır, masanın masa sanılmasını istiyorlar.
İkili deseler olmayacak, iki buçuklu deseler hiç olmayacak.
Kalabalık görünsün ki ciddiye alınsın...
Örneğin, yakın zamana kadar kimsenin adını bilmediği, yüzünü görmediği Gültekin diye bir genç adam "siyasi lider" diye pazarlansın... Demeçler falan da versin... Televizyonda görünsün...
Ve bunlar iktidara gelirlerse "bakanlık makanlık" koparacaklar!
Olmadı, cumhurbaşkanı yardımcılığı...
Ya da, cumhurbaşkanının danışacağı (sözünden çıkmayacağı!) bir kurul...
Yüzde 1 oyla koalisyon ortaklığı dünyanın hangi ülkesinde vardır?

***

Çatladığı halde masaya alınmayanlar var...
"Alternatif ittifak kuracağız" deyip hepten gülünç olanlar var...
Örneğin bakınız, Zafer Partisi yüzde 2.3 görünüyor.
Masanın aksesuarlarından fazla!
Onunla ittifak kurmak için yanıp tutuşan Memleket Partisi de yüzde 1.2...
"Kursa ne olacak, kurmasa ne olacak?" sorusunun yanıtı yok tabii.
Yeniden Refah Partisi yüzde 0.7...
Oran iyice düştü...
Türkiye Değişim Partisi (Sarıgül) yüzde 0.5...
Vatan Partisi yüzde 0.4...
Ama Perinçek'i mutlaka aday gösterecek.

***

Bunların niçin bu kadar oy aldıkları değil, nasıl olup da bu kadar bile oy alabildikleri merak konusudur.
Ama anket bu işte...
Belki anket yanılıyor, belki Davutoğlu ya da Babacan, ya da Temel Reis aday bile olurlar!..
Belki seçimi de Muharrem kazanır canım.
Bizi de astırır mı acaba?
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Burcuvaazi 04.01.2023 Çarşamba
Armageddon 02.01.2023 Pazartesi
Kimsenin okumayacağı yazı 01.01.2023 Pazar
Yılbaşı diye üzülmeyiniz 31.12.2022 Cumartesi
Vermezler 30.12.2022 Cuma
Övünün varoşlar 29.12.2022 Perşembe
Acınası ezikler 28.12.2022 Çarşamba
Arkadaşım Ramses 26.12.2022 Pazartesi
Schengen yengen 25.12.2022 Pazar
Göbeği ve tepesi 24.12.2022 Cumartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA