ın oyu şu kadar yükseldi,nun oyu bu kadar düştü değil konumuz.içler acısı sefaleti.Optimar şirketi bir araştırma yapmış...Masanın ayaklarına bakalım:Deva Partisi yüzde 1.1 çıkıyor!Gelecek Partisi de yüzde 0.9...Saadet Partisi ikisinin arasında, net yüzde 1.Bunlarınoldukları bir gerçek.Ama seslerinin gereğinden fazla çıktıkları da bir gerçek.Muhalif basın ve de sanal siteler bunları allayıp pulluyorlar.Sanki çok önemli partilermiş ve adamlarmış gibi hababam yaldızlıyorlar.Bununla ne elde etmeyi umuyorlar?Bunlara oy sağlamayı mı?Hayır, masanın masa sanılmasını istiyorlar.İkili deseler olmayacak, iki buçuklu deseler hiç olmayacak.Kalabalık görünsün ki ciddiye alınsın...Örneğin, yakın zamana kadar kimsenin adını bilmediği, yüzünü görmediğidiye bir genç adamdiye pazarlansın... Demeçler falan da versin... Televizyonda görünsün...Ve bunlar iktidara gelirlersekoparacaklar!Olmadı, cumhurbaşkanı yardımcılığı...Ya da, cumhurbaşkanının danışacağı (sözünden çıkmayacağı!) bir kurul...Yüzde 1 oyla koalisyon ortaklığı dünyanın hangi ülkesinde vardır?

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Çatladığı halde masaya alınmayanlar var...deyip hepten gülünç olanlar var...Örneğin bakınız, Zafer Partisi yüzde 2.3 görünüyor.Masanın aksesuarlarından fazla!Onunla ittifak kurmak için yanıp tutuşan Memleket Partisi de yüzde 1.2...sorusunun yanıtı yok tabii.Yeniden Refah Partisi yüzde 0.7...Oran iyice düştü...Türkiye Değişim Partisi (Sarıgül) yüzde 0.5...Vatan Partisi yüzde 0.4...Amai mutlaka aday gösterecek.

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Bunların niçin bu kadar oy aldıkları değil, nasıl olup da bu kadar bile oy alabildikleri merak konusudur.Ama anket bu işte...Belki anket yanılıyor, belki Davutoğlu ya da Babacan, ya da Temel Reis aday bile olurlar!..Belki seçimi dekazanır canım.Bizi de astırır mı acaba?