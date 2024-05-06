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Haberler Galeri Küçükçekmece’de akılalmaz olay! Kızına şiddet uygulayan vicdansız annenin o görüntülerine ahaber.com.tr ulaştı! Küçük çocuğun çığlıkları sokağı inletti

Küçükçekmece’de akılalmaz olay! Kızına şiddet uygulayan vicdansız annenin o görüntülerine ahaber.com.tr ulaştı! Küçük çocuğun çığlıkları sokağı inletti

Küçükçekmece'de, yol ortasında kızına şiddet uyguladığı iddiası ile çevredeki vatandaşlar ile anne arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada kendisine tepki gösterenlere "Alın sizin olsun" diyen anne arkasını dönerek uzaklaşmaya başladı. Tartışma esnasında ise anne tepkiler üzerine çocuğuna şiddet uygulamadığını söylemişti. Yaşanan gelişmeler sonrası ahaber.com.tr ihbar hattına gelen bir video "pes" dedirtti. Görüntülerde vicdansız annenin çocuğuna acımasızca şiddet uyguladığı ve küçük çocuğun çığlıklarının sokağı inlettiği görülüyor. İşte akılalmaz o görüntüler...

Giriş Tarihi: 06.05.2024 18:37 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 19:41
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Küçükçekmece’de akılalmaz olay! Kızına şiddet uygulayan vicdansız annenin o görüntülerine ahaber.com.tr ulaştı! Küçük çocuğun çığlıkları sokağı inletti

Olay, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde yaşandı.

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Küçükçekmece’de akılalmaz olay! Kızına şiddet uygulayan vicdansız annenin o görüntülerine ahaber.com.tr ulaştı! Küçük çocuğun çığlıkları sokağı inletti

Cadde üzerinde bir kadın, kızına şiddet uyguladığı iddiası ile çevredeki vatandaşların tepkisini çekti.

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Küçükçekmece’de akılalmaz olay! Kızına şiddet uygulayan vicdansız annenin o görüntülerine ahaber.com.tr ulaştı! Küçük çocuğun çığlıkları sokağı inletti

Vatandaşlar ile anne arasında çıkan tartışmada anne, "Bebek değil 10 yaşında" diyerek kendisine tepki gösterenlere bağırmaya başladı.

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Küçükçekmece’de akılalmaz olay! Kızına şiddet uygulayan vicdansız annenin o görüntülerine ahaber.com.tr ulaştı! Küçük çocuğun çığlıkları sokağı inletti

ARKASINI DÖNÜP UZAKLAŞTI!

Çevredeki vatandaşların "Önce git tedavi ol, kızı böyle köşeye sıkıştırma" demesi üzerine anne, "Alın sizin olsun" diyerek arkasını dönüp uzaklaşmaya başladı.

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Küçükçekmece’de akılalmaz olay! Kızına şiddet uygulayan vicdansız annenin o görüntülerine ahaber.com.tr ulaştı! Küçük çocuğun çığlıkları sokağı inletti

Daha sonra vatandaşların tepkisi üzerine geri döndü.