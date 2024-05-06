06 Mayıs 2024, Pazartesi
ABD'de başladı Avrupa'da artarak devam ediyor! Filistin için sokaklara çıktılar
7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alarak sivil katliamı gerçekleştiren terör devleti İsrail'e tepkiler giderek artıyor. ABD'nin Columbia Üniversitesinde nisan ortalarında başlayan ve dünyanın dört bir yanına yayılan protestolarda öğrenciler, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarını kınarken, okul yönetimlerinden Filistin halkına yönelik soykırım girişimini desteklememelerini talep ediyor.
Giriş Tarihi: 06.05.2024 14:43 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 14:50
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