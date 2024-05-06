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ABD'de başladı Avrupa'da artarak devam ediyor! Filistin için sokaklara çıktılar

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alarak sivil katliamı gerçekleştiren terör devleti İsrail'e tepkiler giderek artıyor. ABD'nin Columbia Üniversitesinde nisan ortalarında başlayan ve dünyanın dört bir yanına yayılan protestolarda öğrenciler, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarını kınarken, okul yönetimlerinden Filistin halkına yönelik soykırım girişimini desteklememelerini talep ediyor.

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 06.05.2024 14:43 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 14:50
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ABD’de başladı Avrupa’da artarak devam ediyor! Filistin için sokaklara çıktılar

ABD'deki üniversitelerin birçoğunda, yönetimlerin talebi üzerine polisin müdahale ettiği protestolarda yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alındı. Hafta sonu Charlottesville kentindeki Virginia Üniversitesinde 25 ve Chicago Sanat Enstitüsünde 68 Filistin destekçisi gözaltına alındı.

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ABD’de başladı Avrupa’da artarak devam ediyor! Filistin için sokaklara çıktılar

ÖĞRENCİLERDEN AÇLIK GREVİ

Üniversitelerde polisin sert müdahaleleri ve gözaltılar devam ederken, New Jersey'deki Princeton Üniversitesinden 17 öğrenci açlık grevine başladığını duyurdu.

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ABD’de başladı Avrupa’da artarak devam ediyor! Filistin için sokaklara çıktılar

Öğrenciler, yönetimin "soykırıma destek sağlayabilecek" İsrail'le bağlantılı şirketlerle çalışmamasını, protestolara katılan öğrencilerin herhangi bir disiplin cezasına çarptırılmaması ve ceza alanlar için de af çıkarılması yönünde güvence istiyor.

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ABD’de başladı Avrupa’da artarak devam ediyor! Filistin için sokaklara çıktılar

ÖĞRENCİLER, OKUL YÖNETİMİNE TALEPLERİNİ KABUL ETTİRDİ

Polis müdahalesine maruz kalan birçok üniversitenin aksine, öğrencilerin taleplerine olumlu yanıt veren az sayıdaki okula California Üniversitesinin Riverside Kampüsü de katıldı.

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ABD’de başladı Avrupa’da artarak devam ediyor! Filistin için sokaklara çıktılar

Okul yönetimi ile öğrenci temsilcileri arasında yapılan anlaşma gereği, çatışma devam ederken İsrail, Gazze veya Batı Şeria'daki yurt dışı eğitim programlarını veya öğrencilerin Yahudi veya Filistinli kimlikleri nedeniyle engellenebilecekleri bölgelere yönelik programları onaylamamayı taahhüt etti.