ABD’de başladı Avrupa’da artarak devam ediyor! Filistin için sokaklara çıktılar

Okul yönetimi ile öğrenci temsilcileri arasında yapılan anlaşma gereği, çatışma devam ederken İsrail, Gazze veya Batı Şeria'daki yurt dışı eğitim programlarını veya öğrencilerin Yahudi veya Filistinli kimlikleri nedeniyle engellenebilecekleri bölgelere yönelik programları onaylamamayı taahhüt etti.