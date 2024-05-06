06 Mayıs 2024, Pazartesi
Seçil Erzan davasında yeni iddianame! Mağdur sayısı arttı | İstenen ceza 285 yıla kadar yükseldi
Yüksek kar getirili "Fatih Terim fonu" vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan davasında 1 yeni mağdur daha ortaya çıktı. Hazırlanan iddianamenin ana dava dosyasıyla birleşmesiyle mağdurların sayısı 27'ye yükselirken, Erzan hakkında istenen hapis cezası da 87 yıldan 285 yıla kadar yükseldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.05.2024 17:53 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 17:54
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