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Seçil Erzan davasında yeni iddianame! Mağdur sayısı arttı | İstenen ceza 285 yıla kadar yükseldi

Yüksek kar getirili "Fatih Terim fonu" vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan davasında 1 yeni mağdur daha ortaya çıktı. Hazırlanan iddianamenin ana dava dosyasıyla birleşmesiyle mağdurların sayısı 27'ye yükselirken, Erzan hakkında istenen hapis cezası da 87 yıldan 285 yıla kadar yükseldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.05.2024 17:53 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 17:54
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Seçil Erzan davasında flaş gelişme! İstenen ceza 285 yıla kadar yükseldi | Mağdur sayısı arttı

Seçil Erzan davasında flaş bir gelişme yaşandı.

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Seçil Erzan davasında flaş gelişme! İstenen ceza 285 yıla kadar yükseldi | Mağdur sayısı arttı

İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Denizbank Levent Büyükdere Caddesi Şube Müdürü Seçil Erzan'ın arasında bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanıklı davayla bağlantılı olarak bir yeni iddianame daha hazırlandı.

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Seçil Erzan davasında flaş gelişme! İstenen ceza 285 yıla kadar yükseldi | Mağdur sayısı arttı

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 26 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın davasında 1 yeni mağdur daha ortaya çıktı.

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Seçil Erzan davasında flaş gelişme! İstenen ceza 285 yıla kadar yükseldi | Mağdur sayısı arttı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca birleştirme talepli düzenlenen iddianamenin kabul edilmesiyle mağdur sayısı 26'dan 27'ye yükseldi.

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Seçil Erzan davasında flaş gelişme! İstenen ceza 285 yıla kadar yükseldi | Mağdur sayısı arttı

''BANKADA YÖNETİCİ OLDUĞUNDAN HEM DE EŞİMİN AİLESİNİN AKRABASI OLMASINDAN DOLAYI KENDİSİNE GÜVENDİM''
Hazırlanan iddianamede, Fatih Altıntaş 'müşteki' sıfatıyla, Seçil Erzan ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Müşteki Altıntaş'ın ifadesine yer verilen iddianamede, ''2018'de eşimin köyünü ziyaret ettiğim sırada, orada Seçil Erzan'ı görmüştüm.