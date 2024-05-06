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 Hamas ateşkes teklifini kabul etti! Kararı kutlayan on binlerce Gazzeli sokaklara döküldü

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirdi. Hamas'ın ateşkes teklifini kabul etmesinin ardından kararı kutlayan on binlerce Gazzeli sokaklara döküldü. Genç, yaşlı, çocuk binlerce kişinin yaşadığı sevinci kameralara yansıdı. İşte kare kare umuda olan kararda sevinç çığlıkları...

Giriş Tarihi: 06.05.2024 20:33
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Hamas ateşkes teklifini kabul etti! Kararı kutlayan on binlerce Gazzeli sokaklara döküldü

Hamas'ın internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Katar ve Mısır'a Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması için sundukları önerileri kabul ettiğini iletti.

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Hamas ateşkes teklifini kabul etti! Kararı kutlayan on binlerce Gazzeli sokaklara döküldü

Açıklamada, Heniyye'nin Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile telefon görüşmesi yaptığını ve kendilerine ateşkes anlaşması ile ilgili sundukları önerileri Hamas Hareketi'nin onayladığını duyurdu.

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Hamas ateşkes teklifini kabul etti! Kararı kutlayan on binlerce Gazzeli sokaklara döküldü

Açıklamada, sunulan teklif ve önerilerin içeriği hakkında bilgi paylaşılmadı.

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Hamas ateşkes teklifini kabul etti! Kararı kutlayan on binlerce Gazzeli sokaklara döküldü

Hamas'ın ateşkes teklifini kabul etmesinin ardından kararı kutlayan on binlerce Gazzeli sokaklara döküldü.

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Hamas ateşkes teklifini kabul etti! Kararı kutlayan on binlerce Gazzeli sokaklara döküldü

Genç, yaşlı, çocuk binlerce kişinin yaşadığı sevinci kameralara yansıdı.