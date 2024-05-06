 Hamas ateşkes teklifini kabul etti! Kararı kutlayan on binlerce Gazzeli sokaklara döküldü

Açıklamada, Heniyye'nin Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile telefon görüşmesi yaptığını ve kendilerine ateşkes anlaşması ile ilgili sundukları önerileri Hamas Hareketi'nin onayladığını duyurdu.