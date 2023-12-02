Zihinlerimiz büyük çapta 'sonrasında ne olacağı' ile ilgili sorularla meşgul olsa da Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarına verilen 7 günlük ara, Filistin'deki vahşetin artık bitebileceği ve belki sürecin kalıcı bir ateşkese dönüşebileceği yönündeki ümitleri de artırdı.

İnsani arada yaşanan en önemli gelişme, tam bir devlet ciddiyetiyle davranan Hamas'ın, söz verdiği yer şeyi yerine getirmesine karşılık, İsrail'in sürekli olarak kural dışı davranmasıydı.

Rehine takasları sürecinde, birilerinin terörist örgüt olarak değerlendirmeye çok meraklı oldukları Hamas tarafından bırakılanlarla devlet olduğu söylenen İsrail'in teslim ettikleri arasındaki fark kimlerin insan, kimlerin de insanımsı olduğunu gözler önüne serdi. İsrailli rehinelerin, kendilerine çok iyi davrandıklarını söyledikleri Hamas üyelerine yönelik sempatileri, her şeyin izahı…

Kalıcı bir ateşkese yönelik beklentiler artmışken, 7. günün sonunda ABD'den, 'Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemedikleri, ancak 7 günlük 'insani ara'nın 8, 9, 10'a ve ötesine uzatıldığını görmek istedikleri" şeklinde bir açıklama geldi. Bu açıklama gösterdi ki, sadece Siyonistler değil onlara hizmet eden uşakları da vahşete ve kana henüz doymamışlar.

ABD'nin İsrail ancak aslında Siyonist çevreler tarafından yönetildiğini ifade etmek için 'Farenin emrindeki Fil' benzetmesi yapıldığı, bilinir. Gazze'ye yönelik alçakça saldırılar başladıktan sonra, ABD'nin isterse İsrail'in saldırılarını durdurabileceği konusu sıklıkla gündeme geldi. Ancak, Amerika'yı yönetenlerin açıklamaları saldırıların durdurulmayıp bilakis daha da artırılması yönünde oldu…

İsrail ABD arasındaki ilişkilerde yönlendirici olanın hangisi olduğu karışık. ABD yönetiminin hep İsrail'in yapmayı arzu ettiklerine uygun açıklamalar yaptığı ise bir vakıa. İsrail'in kendisine yönelik husumeti biraz olsun azaltabilmek için ABD'li yöneticileri kullandığının delili olan bu durum Fare'nin emrindeki Fil'i yönetenlerin, paçalarını Siyonistlere fena halde kaptırdıklarına işaret…

Bütün dünyanın karşı çıktığı bir vahşetin bundan böyle de sürmesini istemek ve bu alçakça vahşeti sürdürenlere ihtiyaç hissettikleri her türlü yardımı yapmak, akıl ve mantık dışı bir durum.

Konu ile ilgili farkındalığı olan dünya üzerindeki herkesin bu vahşetin durmasını istediğini bilerek, kendilerini İsrail'in arzu ettiği şekilde davranmaya mecbur hissedenlerin motivasyonlarının ne olduğu, ciddi bir mesele. Çocuklarının, torunlarının ve asıl önemlisi insanlığın yüzüne utanmadan bakamayacak bir duruma düşmeyi göze aldıklarına göre paçalarındaki çamurların çok ağır olduğu, söylenebilecek olan tek şey…

Gazze'deki gelişmeleri yasak savar gibi açıklamalarla geçiştirenler ve Hamas'ı suçlayabilenler, paçalarında çamur olan siyasetçilerin ülkemizde de bulunduğunun işareti…