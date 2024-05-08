Gazze'de İsrail'in fütursuzca sürdürdüğü katliamın 7. ayına girdiği günlerde ABD üniversitelerinde başlayan protesto gösterileri, ülke çapında gittikçe yayılmakla kalmayıp Avrupa üniversitelerine de sirayet etti. İsrail'in ısrarlı talepleri ile de karşı karşıya bulunan ABD yönetiminin bütün engelleme çabaları ise şimdilik sonuçsuz.

İsrail'in dünyanın gözleri önünde gerçekleştirdiği katliamlara Üniversite gençliğinin karşı çıkışını engellemek isteyen ABD yöneticilerinin, normalde akıllarından bile geçiremeyecekleri düşünülen çeşitli yolları denedikleri, malum.

Derhal ateşkes sağlanması ve ABD'nin İsrail'e yönelik desteklerini kesmesi talebiyle meydanları dolduran gençleri polisiye metotlarla engelleme çabalarının zaman zaman aşırı güç kullanma şekline dönüşmesi, bunlardan birisi. İsrail yanlısı oldukları söylenen bazı grupların polis desteği ile gençlere yönelik acımasız saldırılarda bulundukları da biliniyor. Değişik yollarla gençlerin protestolarını bastırma imkanı bulamayanların, göstericileri itibarsızlaştırma çabaları da işe yaramadı. Protestocular arasında her inançtan olduğu gibi çok sayıda Yahudi asıllı üniversite öğrencilerinin de bulunduğunu, herkes biliyor. Bu, İsrail'i yönetenler ve ABD'deki kuklalarının göstericilere yönelik 'antisemit' suçlamalarını boşa çıkaran bir husus.

ABD Üniversitelerinde Gazze'de ateşkes talebi ile sürdürülen protestolar sebebiyle, İsrail'le ilgili konularda ABD'lilerin ifade özgürlüklerini kısıtlayacak ve hatta tümüyle ortadan kaldıracak bir yasa gündemde.

Örneklemek gerekirse, özgürlükler ülkesi olduğu iddia edilen ABD'de gelişmelere objektif bakabilen vatandaşlar, 'İsrail'de ırkçı bir yönetim bulunduğu', 'ABD'nin birtakım mecburiyetler sebebiyle İsrail'i kayırdığı', 'İsrail'in Nazilerinkine benzer işler yaptığı' ve benzeri gerçekleri dile getiremeyecekler. Aynı şekilde tasarının yasalaşmasını durumunda, 'Siyonistlerin ABD'de finansı, medyayı ve siyaseti kontrol ettikleri' gerçeğini dile getirmek de imkansız bir hale gelecek.

Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi İsrail söz konusu olduğunda ABD'de de ifade ve basın özgürlüğünün rafa kaldırılmasını amaçlayan tasarı, Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Yakında senatoda oylanması beklenen tasarının, başkan tarafından onaylanması ile yürürlüğe gireceği belirtiliyor.

ABD Anayasasının 'ifade özgürlüğünü kısıtlayan herhangi bir yasa yapılmayacaktır' şeklindeki açık hükmüne aykırı olan tasarının yasalaşması halinde tek çare Yüksek Mahkeme'nin iptal etme ihtimali. Ancak, üye yapısı sebebiyle Yüksek Mahkeme'nin İsrail için çıkarılacak yasayı iptali de düşük bir ihtimal.

İsrail aleyhtarı gösterileri polis müdahalesi ve karalamalarla durduramayanların, ABD'yi ifade özgürlüklerini rafa kaldırma noktasına getirmeleri, ibretlik. Bu mecburiyeti anlayabilmek de zor...