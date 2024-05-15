Siyasetteki bazı gelişmelerle ortaya çıkan olumlu havanın geleceğe yönelik bazı ümitler verdiği, doğru. Ancak özellikle muhalefet kanadının bunun sürdürülebilir olmasına katkıda bulunup bulunmayacağı, ciddi bir soru işareti.

CHP Genel Başkanı Özel'in Cumhurbaşkanımızla yaptığı görüşmede dile getirdiği belirtilen bazı hususlar, ana muhalefetin üzüm yemekten çok bağcı dövmeye meyyal olduğunu gösteriyor, mesela.

Yeni anayasa çağrısını 'önce eskisine uyma' teklifi ile karşılamanın samimiyetle ilgili olduğunun altını çizmek gerek. İyi olsaydı zaten yenisinin istenmeyeceği bir yana, darbe anayasasına karşı olduğunu söyleyen CHP'nin, değiştirilmesine karşı çıkması problem. Türkiye'nin meselelerini CHP ve taraftarlarının yıllardır sürdürdükleri birtakım tartışmaların parantezine sıkıştırma gayreti, sürecin garip taraflarından. Hukuk deyince sadece Gezi Olayları ile bağlantılı isimleri öne çıkarmak da, topu taca atmak demek. Aynı husus 28 Şubat mahkumları ile ilgili talepler için de geçerli.

Devletimize yönelik pervasız tavırları ile bilinen Gezi Olayları sorumluları ile ilgili çağrılar, CHP'nin meselenin ciddiyetine bakışında problem olduğuna işaret. Kamuoyunda oluşturacağı tepkileri düşünmeden, milyonlarca insanı mağdur eden 28 Şubat sorumluları ile ilgili prosedürü zorlama çağrısı, meselenin en vahim yanlarından.

Her iki kesimdeki isimlerin bariz vasıfları, yaptıklarından pişmanlık duyduklarına dair tek kelime bile etmeyişleri. Dolayısıyla durumlarının gözden geçirilmesi şeklindeki isteklerin, 28 Şubatçılar için değilse bile, Gezicilere daha önce yapamadıklarını tekrar deneme şansı sağlamayı hesaplayıp hesaplamadığı, merak konusu. Benzer taleplerin Batılı ülkelerce sıklıkla dile getirilmesi de bir başka sıkıntı…

Batı ülkeleri söz konusu olduğunda esas duruşa geçenlerin, kendi devletleri söz konusu olduğunda takındıkları tavrın, incitici olduğunu unutmamak gerek. Batılı devletlerle kol kola girerek Türkiye'ye yönelik bazı atraksiyonlara kalkışanları koruma gayreti, CHP'deki gelişmelerin bundan sonrasına yönelik en sıkıntılı husus.

Başta ülkemizin sınır ötesi operasyonları olmak üzere birçok konuda, CHP'nin daha önceki rahatsız edici tavırlarının bundan sonra değişip değişmeyeceği, belirsiz. Bu hususlarda CHP politikalarında milletimizi memnun edecek gelişmeler olup olmayacağı konusunda tereddütler sürerken, devlete karşı işlenen suçlarla ilgili esneklik talep edilmesi, problemli bir durum.

Genel seçimlerdeki iş birliği sonrası yerel seçimlerde de DEM'le kent uzlaşısı adı altında bölgesel iş birlikleri yapan CHP'nin, insanımızın kafasında dönüp duran soru işaretlerini gidermek yerine yenilerini oluşturması, sürecin en sıkıntılı tarafı…

Süreç konusunda samimi olup olmadıklarını anlamak için, CHP'nin bundan sonraki yürüyüşünü görmek gerek…