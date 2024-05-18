Ülkemizin, ifade ve basın özgürlüğü konusunda Batılı ülkelerin birçoğundan çok daha ileride olduğu şeklindeki bir sözün, Batılı ülkelerin her konuda bizden çok ileride olduğuna inananların ciddi tepkileri ile karşılaştığı malum. Bu konuya adeta bir tabu gibi yaklaştıkları için de tartışmayı ilerletme şansınız olmaz.

Siyasetçisi, medya mensubu ve akademisyeni, her birisi ağızlarını her açtıklarında bu tür sözler ederler ve mangalda kül de bırakmazlar. Demokrasi ve benzeri konularda daha çok fırın ekmek yememiz gerektiğini düşünenlerden bazılarının saf oldukları ve yetiştikleri ortam gereği bu türden düşüncelere maruz kaldıkları söylenebilir. Ancak bu işi bir meslek olarak benimseyen ve yürütenler olduğu da bir sır değil.

Birçok konudaki fikirlerinin Türkiye düşmanı ülkelerin bakış açıları ile paralellik arz etmesi, akıl sahiplerinin her şeyi anlamaları için yeterli. İhanet denilebilecek davranışlarını 'vatanseverlik' olarak savunma yanında teslimiyeti de bağımsızlık olarak yutturma eğilimindedirler.

Ortak özelliklerinden birisi, Batılı ülkelerde bulunan bazı düzenlemelerin ülkemizde yapılmasına karşı çıkmak olan bu cenahın şimdiki hedefi, 'etki ajanlığı' konusunda yapılacak düzenleme.

'Devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda gerçekleştirilen bazı fiillerin cezalandırılması' olarak özetlenebilecek ve milletimizin her bir ferdini memnun edecek düzenleme, belli ki birilerinin uykularını kaçırıyor.

Değişik ülkelerden, güya ülkemizi demokratikleştirmek, hukukun üstünlüğünü sağlamak gibi bahanelerle tahsis edilen fonlarla varlıklarını devam ettirenler, sır değil. Bunların birkaç tekil olayı bahane ederek sürekli olarak ülkemizi kötüledikleri, yapılan her şeyi itibarsızlaştırmaya çalıştıkları da…

Güya bizi çok düşündükleri için ülkemizdeki bazı kişi ve kuruluşları fonlayan ülkelerin demokrasi, insan hakları, ifade ve basın özgürlüğü konusunda ne durumda oldukları, ayrı ve uzun bir konu. Müsaade edildiği kadar demokrat, aynı ölçüde ifade ve basın özgürlüğüne sahip oldukları bilinen bu ülkelerin ortak vasıfları, hemen her mekanizmanın belirli kesimlerce ciddi bir kontrol altıda tutulmasıdır. Aykırı davrananların başına gelebilecekler ise ayrı ve uzun bir hikaye.

Yakında yasalaşması beklenen 'Etki Ajanlığı İle Mücadele Yasası' ile alakalı itirazlarını bildik evrensel değerler üzerinden yapanların, eğer ihanet etmiyorlarsa telaşa kapılmalarına gerek olmadığı söylenebilir… Tabii bu arada her ülkenin olduğu gibi Türkiye'nin de kendisini koruma hakkına sahip olduğu gerçeğini unutmamalarında büyük fayda var. Her ne kadar onlar aksini düşünüyor olsa da, bu böyle…

Hülasa, ihanet içinde olmayanların telaşa kapılmaları gereksiz!..